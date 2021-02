Soldes : toutes les promos à saisir pour la 4ème démarque

Durant les Soldes d'hiver l'ensemble des e-commerçants s'est retroussé les manches pour vous proposer les meilleures offres sur un grand nombre de produits high-tech.

Il faut pourtant bien l'admettre, Amazon et Cdiscount sont les deux acteurs les plus importants du e-commerce français et l'ont encore prouvé durant cette période de Soldes avec des remises spectaculaires mais pas que.

Le vrai atout de ces deux plateformes de vente par rapport à leurs concurrents, c'est bien évidemment la richesse de leur catalogue. Les deux sites proposent tout au long de l'année des dizaines de milliers de produits, voire même des millions pour le géant américain et notamment dans l'univers high-tech.

En plus des inévitables smartphones, tablettes ou casques audio, les deux sites ont bien souvent des produits inconnus du bataillon ou à la notoriété toute relative mais qui souvent ont de nombreux atouts à défendre pour un prix bien souvent inférieur aux grandes marques.

Parmi ces différentes familles de produits disponibles, on retrouve bien évidemment les smartphones en bonne position. Les téléphones intelligents sont les appareils high-tech les plus demandés autour du monde et ils ne pouvaient décemment pas rater cette période de Soldes. Apple, Samsung, Huawei ou encore OnePlus, les fabricants de smartphones sont à l'avant-poste de l'innovation et ont sorti ces derniers mois des modèles diablement séduisants, au design toujours plus élégant et premium et aux écrans de plus en plus grands. Ces modèles intègrent également des processeurs dignes de ceux des PC et des appareils photo toujours plus performants, munis de multiples objectifs pour laisser libre court à votre créativité, sans aucun compromis.

Parmi les produits les plus populaires de ces Soldes, mais également ceux les plus prisés depuis trois semaines, les PC portables tiennent la corde. Les fabricants comme Asus, Acer, HP ou Lenovo ont dévoilé ces derniers mois des références toutes plus puissantes les unes que les autres. Parmi ces gammes entièrement renouvelées, on retrouve des appareils parfaitement adaptés au télétravail, aux performances suffisantes pour la bureautique et aux réunions en visioconférence. Sont présents aussi des appareils bien plus armés, avec les tout derniers processeurs qui plairont à la fois aux utilisateurs des applications créatives, type Photoshop ou Illustrator, mais aussi aux gamers qui pourront jouer aux jeux du moment dans les meilleures conditions, avec les graphismes à fond et une fréquence d'image élevée.

Enfin les objets connectés sont les vraies vedettes de cette dernière démarque. Derrière cette appellation se cachent de nombreux produits à commencer par les bracelets connectés qui vous permettent de garder un oeil sur votre fréquence cardiaque et vos efforts physiques au quotidien. On pense aussi aux enceintes connectées commercialisées par Amazon et Google, qui grâce aux assistants Alexa et Google Assistant vous permettent de bénéficier de services en lignes et d'informations contextuelles selon l'heure de la journée et vos habitudes, en plus de la radio, des podcasts et de votre bibliothèque musicale sur le service de streaming de votre choix. Enfin les objets connectés pour la maison, comme les ampoules connectées vous permettent d'automatiser une partie de votre vie quotidienne en réglant vos lumières une fois le soleil couché et selon vos envies. Lumière tamisée, colorée, crépuscule d'été ou aurore boréale au coeur de votre salon, vous avez l'embarras du choix pour vous sentir plus que jamais chez vous.