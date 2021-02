Profitez d'un code promo pendant les Soldes Cdiscount sur cet aspirateur iRobot Roomba

Moins de 300 euros pour un aspirateur robot d'une aussi bonne facture, c'est plus qu'une bonne affaire, c'est une véritable aubaine. Le Roomba E5154 de chez iRobot d'ordinaire vendu à 499,99 euros bénéficie d'ores et déjà d'une gigantesque réduction de 200 euros sur le site du e-commerçant bordelais, mais ce n'est pas tout !

Grâce à un code promotionnel, vous pourrez en effet bénéficier d'une remise supplémentaire de 25 euros. Il vous suffit d'inscrire « 25EUROS » dans la case dédiée au moment de procéder au paiement de votre commande. Le montant de la facture s'abaissera ainsi pour passer à seulement 274,99 euros : de quoi se faire plaisir sans culpabiliser !

Avec ce robot ingénieux et puissant, fini la corvée de l'aspirateur. Sans sac, il collecte les poussières efficacement et son bac de 0,6 litre se vide très facilement. Sa puissance de 33 Watt est associée à deux extracteurs multi-surfaces pour garantir une excellente aspiration de tous les types de saleté (débris, poils d'animaux, etc.) et sur tous les sols. La brosse latérale vient en complément pour débusquer la poussière sur les plinthes et nettoyer votre intérieur jusque dans ses moindres recoins.