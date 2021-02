La Nintendo Switch édition limitée Mario à moins de 300€ chez Cdiscount avec un code

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de Cdiscount, passons au contenu du pack Nintendo Switch édition Mario.

Hormis la console de jeu, le pack comporte une paire de manettes Joy-Con rouge et bleu, un support Joy-Con, une station d'accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch, une paire de dragonnes Joy-Con et une pochette de transport assortie.

Et une piqûre de rappels ne fait pas de mal. La Nintendo Switch est dotée d'un écran LCD tactile de 6,2 pouces (résolution 1280 x 720 pixels) et d'un espace de stockage de 32 Go (extensible par carte microSD non fournie). On retrouvera aussi la technologie sans fil Bluetooth et la norme Wifi 802.11 ax.