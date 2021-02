Comment profiter de Disney+ au meilleur prix dès maintenant ?

Car Disney+ propose une multitude de contenus exclusifs, qui vont bien au-delà de ceux de Star, évoqués précédemment.

En premier lieu, vous pouvez bien sûr y retrouver l'ensemble du catalogue Disney. En vous abonnant à la plateforme, vous aurez ainsi accès à de grands classiques à (re)découvrir, comme Aladdin, Le Roi Lion, Cendrillon, La Petite Sirène…. Mais aussi à des œuvres plus récentes également incontournables, à l'image de La Reine des Neiges, Zootopie, Vaiana….

Mais Disney, c'est aussi des films en live action. Citons, par exemple, quelques titres récents, tels que Pirates des Caraïbes, Avatar ou Maléfique, et d'autres moins jeunes, comme Maman, j'ai raté l'avion, Rasta Rockett, ou encore Chérie, j'ai rétréci les gosses.

De plus, l'entreprise a également créé un grand nombre de séries animées, avec notamment La Bande à Picsou, La Cour de Récré ou Gargoyles. Mais aussi d'autres séries qui ont fait le succès de Disney Channel, à l'instar de Hannah Montana, Violetta, ou encore Les Sorciers de Waverly Place.

Ensuite, le catalogue de Disney+ fait également la part belle aux studios Pixar. Vous y retrouverez notamment les courts-métrages de la société de production, mais surtout ses films majeurs. Et vous aurez certainement du mal à résister à l'envie de (re)voir Monstres Academy, Wall-E, Là-haut ou encore Le Monde de Nemo….

Par ailleurs, vous le savez sans doute : les studios Marvel appartiennent aujourd'hui à Disney. C'est donc sans surprise que l'on retrouve la majorité du catalogue MCU au sein de la plateforme Disney+. Vous aurez donc un grand choix de films de la saga X-Men, mais aussi la possibilité de vous divertir devant les nombreuses aventures des Avengers, avec notamment les Gardiens de la Galaxie, Thor, ou Hulk. Et cela comprend également quelques séries comme Les Agents du S.H.I.E.L.D. ou la toute récente WandaVision.

Par ailleurs, Disney+ entend satisfaire les très nombreux fans de l'univers Star Wars. La plateforme propose donc l'ensemble des épisodes, anciens comme nouveaux, dès l'autorisation de diffusion accordée, en respectant la chronologie des médias. L'occasion de voir et de revoir toute la saga, dans l'ordre que vous préférez. Et il est bien sûr impossible d'évoquer Disney+ et Star Wars sans parler de la série originale The Mandalorian, proposée en exclusivité par le service de SVOD.

Enfin, le catalogue de la plateforme inclut également plusieurs documentaires produits par National Geographic, sous forme de films ou de séries. Citons, par exemple, Avant le déluge, Brain Games: Testez votre cerveau ou La clinique des animaux exotiques.