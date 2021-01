Soldes 2021 : les meilleures promos high-tech du week-end (2ème démarque)

La TV 4K est l'autre produit phare de ces Soldes et là encore la pandémie de Covid-19 n'y est certainement pas pour rien. En effet, les salles de cinéma, bars et restaurants ainsi que les salles de spectacle restent désespérément fermées depuis des mois et la télévision redevient le seul moment de distraction de toute la famille une fois le soir venu.

Puisque nous sommes coincés chez nous, autant en profiter pour augmenter son expérience avec une TV de dernière génération. Et les constructeurs que sont LG, Samsung, Philips ou encore Sony ou TCL ont fait d'extraordinaires progrès qui rapprochent un peu plus chaque année l'écran de télévision d'une salle de cinéma.

C'est tout d'abord grâce à la définition 4K qui permet, pour les programmes compatibles (et ils sont de plus en nombreux) sur les plateformes de streaming ou encore pour les Blu-Ray UHD de bénéficier d'une image d'une netteté sidérante, sans artefacts de compression ou de bruit numérique.

Le HDR ensuite offre une nouvelle dynamique à vos images grâce à une gamme plus étendue pour la luminosité de vos films et séries mais aussi des couleurs bien plus nombreuses affichées à l'écran. Votre image apparaît de la meilleure manière possible, plus flatteuse que jamais et plus proche des exigences du metteur en scène.

Le son n'est pas en reste avec une compatibilité par défaut avec le Dolby Digital et le Dolby Atmos. Sans atteindre ce que peut apporter un équipement spécifique, vous sentirez immédiatement la différence avec un son plus spatialisé qui vous englobe et vous fait vivre l'action comme jamais.

Enfin les TV 4K sont désormais des appareils pleinement connectés. Ils disposent d'un système d'exploitation qui offre un accès aux différents sites de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video mais aussi Molotov, myCanal ou encore Salto pour citer les challengers français. De plus en plus de constructeurs proposent d'ailleurs des télécommandes intégrant un bouton Netflix pour accéder encore plus vite à vos séries du moment.

Les Smart TV 4K sont aussi conçues pour diffuser du contenu depuis votre smartphone, en Chromecast ou via AirPlay 2 pour les appareils Apple. Elles peuvent aussi proposer quelques services grâce aux assistants connectés intégrés, notamment Google Assistant, comme la météo ou la recherche avancées dans les catalogues de streaming et même quelques jeux se jouant à la télécommande.