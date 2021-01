Soldes 2021 : les meilleures offres tech de la 2ème démarque chez Amazon et Cdiscount

C'est le produit high-tech le plus demandé par les consommateurs durant les Soldes, loin devant les autres. Le smartphone reste l'objet technologique le plus populaire chez l'ensemble des consommateurs. Même pour les gens les moins amateurs de nouvelles technologies, le smartphone reste un passage obligé pour accéder à des dizaines de services quasiment indispensables au quotidien.

Aujourd'hui le smartphone est un couteau suisse numérique qui nous accompagne du matin au soir pour lire les informations au petit déjeuner puis trouver son chemin et être guidé par le GPS, rester en contact avec ses proches et ses collaborateurs pour enfin se relaxer en écoutant un album, en regardant une série ou en jouant à un jeu. Bref, les possibilités sont aussi nombreuses que les millions d'applications présentes sur les différentes boutiques applicatives que sont l'App Store ou le Google Play Store.

Parmi les marques de smartphones actuellement à l'honneur durant cette deuxième démarque, on peut citer en premier lieu Samsung, soit tout simplement le premier vendeur de smartphones en France. La marque bien connue des consommateurs propose une gamme extrêmement large qui passe du Galaxy S20, le haut de gamme par excellence avec une démonstration de puissance et de design mais aussi le Galaxy S20+, un smartphone identique sur la fiche technique avec tout de même un écran plus large pour plus de confort lors de la lecture de vidéos.

Apple est évidemment présent durant ces Soldes 2020 avec là encore des modèles de très grande qualité comme les iPhone 11 et 11 Pro, ainsi que les iPhone X. Ces modèles sont sortis il y a un an ou plus mais continuent de truster les premières places de ventes et à satisfaire l'ensemble de leurs utilisateurs. Les processeurs employés continuent à se mesurer aux puces les plus récentes du monde Android et Apple propose des mises à jour régulières durant plusieurs années. On peut également citer l'iPhone SE, un modèle plus abordable sorti au printemps 2020 qui vous propose un design inchangé mais une fiche technique revue intégralement, avec notamment l'ajout du dernier processeur A13 Bionic.

Quand on parle de smartphones haut de gamme on ne peut pas oublier Huawei qui a ébloui le monde entier avec son modèle P30. Ce smartphone allie un design extrêmement léché, aux bordures d'écran quasi inexistantes et à l'écran d'une incroyable précision. La puissance est tout bonnement excellente pour toutes les applications, même les jeux 3D les plus gourmands, mais ce qui frappe avec ce modèle reste la qualité photo. Le constructeur a collaboré avec Leica pour améliorer sensiblement le rendu des différents clichés, quelque soit le type de scène que vous photographiez ou l'objectif utilisé. Ce modèle a beau avoir déjà presque deux ans, il reste l'un des smartphones les plus puissants et les plus performants disponibles sur le marché, et ce au meilleur prix vu sur le web à ce jour.

Xiaomi se positionne quant à lui comme une marque plus abordable, avec une gamme extrêmement large de smartphones qui partagent des fiches techniques tout à fait solides pour les besoins du grand public et un prix toujours accessible, bien loin des presque 1000 euros parfois exigés par d'autres constructeurs. Peu connu il y a encore trois ans mis à part les mordus de nouvelles technologies, le constructeur chinois s'est imposé très rapidement grâce à son excellent rapport qualité/prix qui propose un niveau technique tout à fait remarquable mais également des designs travaillés avec des matériaux de choix et une expérience logicielle agréable et fluide.

Le Redmi Note 7 est l'un des modèles les plus demandés durant cette période de Soldes. Malgré ces quelques mois au compteur, le smartphone reste une référence du milieu de gamme et suffit largement à la consultation web, aux réseaux sociaux ou encore à la lecture de vidéos sur Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore Disney+. Parmi les modèles les plus récents les Xiaomi Mi Note 10 et 10 Lite sont d'excellents smartphones, dignes héritiers de leurs glorieux prédécesseurs. Xiaomi a amélioré encore une fois la fiche technique et propose toujours plus de capteurs photos et de puissance brute pour des prix qui eux restent stables. Profitez des Soldes pour faire encore plus d'économies avec des belles promotions qui tombent régulièrement sur ces trois modèles de la marque chinoise qui monte, qui monte.

Les Soldes 2021 vous permettent de gagner quelques dizaines d'euros supplémentaires sur le montant de votre commande. Une occasion en or pour découvrir ces smartphones très polyvalents et aux caractéristiques dignes d'un haut de gamme.