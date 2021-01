Soldes d'hiver 2021 : le TOP des promos chez Amazon et Cdiscount (2ème démarque)

Les Soldes peuvent vous permettre de renouveler votre équipement au meilleur prix et changer par exemple de tablette, de smartphone ou de téléviseur en gagnant plusieurs dizaines d'euros sur le prix habituel.

Cette période commerciale est aussi l'occasion de découvrir à peu de frais de nouveaux appareils qui peuvent vous rendre un fier service dans votre maison.

C'est le cas des appareils domotiques. De plus en plus adoptés par les français, ces derniers vous proposent de vous rendre la vie plus agréable grâce à un soupçon d'intelligence et beaucoup de technologie dans la plupart de vos tâches ménagères et du quotidien.

Parlons par exemple des aspirateurs robots. C'est l'appareil connecté le plus apprécié et pour cause : il vous permet de ne plus jamais vous occuper de ramasser les poussières dans votre maison ou de votre appartement. Grâce à une myriade de capteurs placés de part et d'autre du châssis, le robot apprend à chaque passage le plan de votre maison, l'emplacement des différentes pièces et passe dans chaque centimètre carré de l'habitation, n'oubliant ni le long des murs, ni les coins de chaque pièce. Ils peuvent également laver votre sol grâce à une serpillère incluse dans les modèles compatibles et offrir un coup de frais à votre carrelage ou à votre parquet.

Les ampoules connectées sont des accessoires tout aussi utiles au quotidien. On pourrait se dire qu'appuyer sur un interrupteur n'est pas si compliqué mais les ampoules connectées vont bien plus loin que cela. Vous pouvez varier l'intensité lumineuse de chaque ampoule, pour créer une ambiance plus tamisée le soir lorsque vous vous reposez et au contraire pousser la luminosité le matin pour le réveil. Pas besoin de les allumer ou de les éteindre, c'est encore plus facile avec les modes de programmations intégrés aux applications mobiles associées aux ampoules. Votre lumière peut ainsi s'allumer et s'éteindre à une heure précise, ou lorsque vous quittez la maison.

Enfin la sécurité de vos biens est importante mais la location d'un système de surveillance peut vite s'avérer un gouffre financier. C'est là qu'interviennent les caméras connectées. Ces petits accessoires sont reliés en permanence au réseau, de manière filaire ou en Wi-Fi, et vous permettent de garder un oeil sur chacune de vos pièces et sur votre entrée. Dès lors qu'un intrus s'introduit chez vous, les capteurs de mouvements se déclenchent et vous alertent immédiatement pour que vous puissiez déclencher l'alarme intégrée ou appeler les forces de l'ordre. Les caméras stockent dans le cloud ou en local toutes les images pour reconnaitre les cambrioleurs et voir ce qu'il se passe durant votre absence.