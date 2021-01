Soldes : le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 encore moins cher !

Déjà en promotion à l'occasion du lancement des soldes d'hiver, le bracelet connecté Mi Band 4 de chez Xiaomi revient à un prix encore plus compétitif pour cette deuxième démarque et ne coûte ainsi plus que 23 euros !

Le Mi Band 4 est un accessoire connecté hyper pratique si vous souhaitez bien connaître votre corps et ses réactions, en particulier lors de vos activités sportives. Il possède un bel écran tactile AMOLED de 0,95 pouces en verre trempé qui affichera vos résultats de façon très lisible. On note que l'écran est équipé d'un revêtement anti-traces de doigts, le bracelet devrait donc rester toujours bien propre et agréable à utiliser. Sa batterie est de 135 mAh, ce qui correspond à environ 20 jours d'autonomie, il y a donc peu de risques de tomber en panne durant une séance d'entrainement ! Une fois déchargé, il faut deux heures au bracelet pour retrouver toutes sa vitalité.

Idéal pour la marche, la course à pied et le cyclisme, il est également parfaitement adapté aux séances de natation. Le Mi Band 4 est en effet totalement étanche sous l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres.