OPPO lance ses Soldes avec Reno4 Pro et Reno4 Z à prix cassés

La marque OPPO a travaillé pour proposer un large écran de 6,5 pouces dans un boitier qui se tient et s'utilise facilement à une main. Cet écran bénéficie de la technologie AMOLED, qui offre un contraste infini et des couleurs bien plus vives pour vos photos et vos vidéos ainsi que dans vos jeux.

Concernant la fiche technique, OPPO a fait appel au Qualcomm® Snapdragon™ 765G, une puce très capable qui peut faire tourner la quasi intégralité des applications disponibles sur le Google Play Store de manière fluide et sans latence. 12 Go de mémoire vive assistent la puce 8 cœurs dans toutes vos tâches.

Le processeur intègre aussi un modem 5G et vous êtes donc parés pour les réseaux de prochaine génération et des téléchargements de plusieurs giga-octets en quelques secondes seulement. Le futur de la téléphonie est déjà dans votre poche avec l'OPPO Reno4 Pro.

Le smartphone embarque en plus 256 Go de stockage pour vous permettre d'emporter avec vous photos, vidéos, des dizaines d'applications mais également l'intégralité de votre collection musicale. Et il vous restera de la place malgré tout !

Pour le système d'exploitation, OPPO vous propose ColorOS 7.2, la nouvelle version du logiciel basé sur Android 10. Vous accédez à la fois à tous les logiciels proposés par Google pour communiquer, travailler ou vous divertir mais aussi à des optimisations et à des fonctionnalités exclusives développées par les ingénieurs de la marque.