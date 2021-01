Ces écrans Dell 24" passent à moins de 100€ pour les Soldes Amazon

Dell est un constructeur très bien connu sur le marché des périphériques PC pour du matériel de bonne qualité et tenant très bien la route. Voici donc pour commencer un écran plutôt orienté pour un usage au quotidien ou professionnel.

Il s'agit d'un écran 24" Full HD LCD doté d'une fréquence d'image à 75 Hz, d'un taux de rafraîchissement de 4ms et de l'AMD FreeSync, une technologie de synchronisation verticale proposée par AMD.

Avec son design élégant et épuré, cet écran devrait trouver facilement sa place sur n'importe quel bureau et pourra autant servir d'écran principal que secondaire. Disposant de deux prises HDMI 1.4 et d'une sortie audio, cet écran est garanti constructeur sur une durée de 3 ans.