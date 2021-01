Soldes : les 5 meilleures offres Philips Hue à saisir avant la fin du week-end

Les Philips Hue sont les ampoules connectées les plus populaires du marché, accessibles depuis tous les smartphones, tablettes et enceintes connectées disponibles. C'est cette compatibilité qui a fait le succès de la marque : pas besoin de se poser des questions avant l'achat : on installe les ampoules et cela fonctionne immédiatement.

Les Philips Hue vous permettent de contrôler depuis votre téléphone mais aussi à la voix une partie ou toute la lumière de votre résidence. Vous pouvez moduler l'intensité lumineuse selon l'heure de la journée et vos envies, mais aussi la couleur offerte par les ampoules grâce à des réglages très fins. Les Philips Hue s'intègrent dans les systèmes domotiques d'Amazon, Google et Apple pour se combiner à d'autres objets connectés. Ainsi d'un seul bouton vous pouvez automatiquement ouvrir vos volets, couper les lumières de la maison et réglez le thermostat. Une vraie révolution dans votre vie quotidienne !