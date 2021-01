Soldes : l'excellent Realme 6 dans sa version 64 Go est moins cher chez Cdiscount

Nous allons chez Cdiscount pour nous emparer de ce bon plan absolument immanquable. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne livre gratuitement à domicile. De plus, les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) profiteront de quelques avantages non négligeables tout au long de l'année. Vous pourrez aussi choisir de régler le montant réclamé en quatre fois pour 38,14€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans.

Passons maintenant aux spécificités techniques du Realme 6 qui embarque un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est bien calibrée et surtout très agréable à regarder. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Mediatek MT6785 Helio G90T avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

En matière de performances, le Realme 6 n'a rien à envier aux téléphones les plus chers du marché. La navigation sur l'interface et entre les applications est extrêmement fluide. Aussi, les jeux vidéo gourmands en ressources se pareront de leurs plus beaux graphismes.