Soldes Amazon et Cdiscount : les meilleurs bons plans du week-end !

Si l'on parle bien souvent de la première journée des Soldes comme la plus importante à ne surtout pas rater, la chose n'est pas aussi simple pour les Soldes version e-commerce.

En effet, contrairement aux petites échoppes, comme les boutiques de vêtements ou les points de vente situés en centre-ville, les sites marchands disposent de stocks bien plus conséquents et peuvent se permettre de faire durer le plaisir sur plusieurs jours, et notamment le premier week-end suivant le top départ de la période.

Les meilleures promotions sont bien souvent disponibles dès les premiers jours et le week-end en est le point culminant avant la deuxième démarque.

Vous cherchez un produit en particulier ? Un smartphone précis que vous désirez depuis des mois ? Ou un PC portable pour travailler plus efficacement et plus confortablement à la maison ? Ces différentes familles de produits, et bien d'autres encore vous tendent les bras avec des centaines de références disponibles dès aujourd'hui et durant tout le week-end.

Les PC portables sont les vraies vedettes de cette édition des Soldes 2021. Si on nous l'avait dit il y a quelques mois, on y aurait pas cru tant le vénérable ordinateur portable ne réapparaisse dans les premières places des ventes. La crise sanitaire qui découle de la pandémie de Covid-19 est passée par là et avec elle le télétravail imposé lors des différents confinements et couvre-feu. Si d'autres appareils, plus mobiles et légers, ont séduit le grand public depuis une petite dizaine d'années, les utilisateurs professionnels mais aussi les étudiants ou les salariés qui ont besoin de taper plusieurs pages de textes par jour ont redécouvert les avantages d'un clavier physique et d'une souris par rapport à un écran tactile.

Si vous êtes dans ces différents cas de figure et que votre PC, après presque une année d'utilisation intensive, commence à tirer la langue, les Soldes 2021 sont clairement faites pour vous. Les constructeurs comme HP, Lenovo, Huawei, Acer ou Asus ont présenté durant les derniers mois différents appareils, adaptés aussi bien à la bureautique et aux plaisirs de la visioconférence qu'à la réalisation de travaux plus avancés comme la création musicale, le montage vidéo ou encore le développement. Quelques soient vos besoins, il y a forcément une machine à prix cassé qui vous attend dans les rayons numériques des e-marchands français et internationaux.

Les smartphones sont bien évidemment représentés comme il se doit et durant les douze derniers mois les différents constructeurs comme Apple, Xiaomi, Samsung ou Huawei n'ont pas chômé avec des dizaines de mobiles sortis entre janvier et décembre 2020.

Quelles sont les tendances de cette année ? La 5G évidemment, avec de plus en plus de mobiles compatibles avec les réseaux de dernière génération. Contrairement aux premiers mois, toutes les gammes, des petits prix aux tarifs les plus élevés, comprennent désormais des appareils 5G vous permettant de profiter des débits plus élevés mais aussi d'une latence presque imperceptible lors de vos téléchargements mobiles. Si votre région n'est pas encore couverte, patience, vous serez parmi les premiers à en profiter une fois les antennes installées.

On peut noter aussi une nette amélioration de la qualité photo et vidéo, que ce soit sur les petits appareils d'entrée de gamme comme sur les modèles premium. Chaque smartphone possède désormais au moins trois capteurs pour multiplier les prises de vue, que ce soit avec l'objectif ultra grand-angle, désormais incontournable sur l'ensemble des modèles, mais aussi les capteurs téléobjectifs ainsi que les objectifs macro.

La puissance fait elle des bonds chaque année avec des appareils souvent aussi puissants que des ordinateurs milieu de gamme et pouvant afficher des jeux 3D aux graphismes photo-réalistes mais aussi faire tourner des applications professionnelles sans sourciller.

Enfin 2020 a été l'année où nous avons redécouvert un appareil pourtant bien installé dans notre salon mais qui nous paraissait de moins en moins important : le téléviseur. Les confinements nous ont donné bien plus de temps à passer devant le petit écran, que ce soit sur les chaines traditionnelles mais aussi devant les consoles de salon ou les plateformes de streaming.

A vous désormais de profiter des réductions disponibles sur un large choix de Smart TV Sony, Samsung, LG ou encore Panasonic, TCL et Hisense. Les constructeurs ne cessent d'innover avec des écrans toujours plus grands, plus fins et plus performants qui vous permettent de diffuser des images 4K et même 8K, avec un son compatible Dolby Atmos. Bref, le top du top. En plus de cela ces téléviseurs sont désormais connectés pour accéder en quelques clics sur votre télécommande à vos programmes préférés sur Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ et myCanal.