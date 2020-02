Soldes Darty: Economisez 140€ sur l'achat d'un casque Beats Solo 3 Wireless

Un casque pour tous les styles de musique

40 heures d'autonomie pour des journées complètes d'écoute

Le Beats Solo 3 est le dernier casque sans-fil sorti par la marque américaine. Depuis plusieurs années elle est détenue par Apple et le constructeur californien a intégré plusieurs de ses technologies afin de faciliter l'utilisation de l'appareil pour les possesseurs d'iPhone ou d'iPad. Par exemple, à la manière des différents appareils Apple, le casque s'appaire en quelques secondes en appuyant sur une notification affichée à l'écran. Plus besoin de passer par les réglages Bluetooth à chaque allumage !Le son Beats est connu pour être très dynamique et riche en basses. C'est la signature du constructeur qui l'a néanmoins atténuée pour convenir à tous les styles musicaux et tous les consommateurs. Que vous écoutiez du rap, de l'électro mais également du rock, de la soul ou encore des podcasts, le modèle vous procure un son très chaleureux et respectueux du mix voulu par l'artiste.Le Beats Solo 3 reste un casque Beats à l'extérieur comme à l'intérieur. Il conserve son destin unique et massif, avec le logo Beats bien apparent sur chacun des écouteurs. Le modèle proposé ici par Darty est toutefois plus discret que certains autres, avec un coloris noir mat qui rend l'appareil plus sobre et passe-partout lorsque vous vous baladez en ville. Pour tous ceux n'aimant pas attirer les regards sur leur passage, ce Solo 3 est fait pour vous.L'autonomie est quant à elle de 40 heures avec une seule charge. C'est tout simplement l'une des valeurs les plus hautes vues actuellement sur ce type d'appareil. Un voyant sur le casque vous indique en permanence le niveau restant et l'information se trouve également dans le centre de notifications de l'iPhone et de l'iPad si vous possédez l'un de ses appareils.Un casque complet, polyvalent et très bien conçu, ça vous dit? Alors sautez sur l'occasion avec cette offre proposée par Darty à l'occasion des derniers jours des Soldes 2020. Le Beats Solo 3 Wireless est à un prix de 159,99€, soit une réduction de 46%.