Soldes Fnac 2020: PC portable Lenovo IdeaPad S340-15API à seulement 399,99€ via ODR

200 euros de remise sur le Lenovo IdeaPad S340-15API

Ultra-performant

Pour ce dernier jour des soldes d'hiver, la Fnac fait plaisir à ses membres en proposant une réduction de 200 euros sur l'achat du Lenovo IdeaPad S340-15API.Affiché en temps normal à 599,99 euros, le PC portable voit son prix baisser à 399,99 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand et une autre ristourne de 100 euros via une ODR valable jusqu'à ce soir. Toutes les conditions de l'offre de remboursement sont à consulter ici Le IdeaPad S340-15API de Lenovo est un PC portable ultra-performant de type notebook doté d'un écran de 15,6" (avec une résolution de 1366 x 768px), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U (4 coeurs), d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8 Graphics, d'une mémoire vive de 8 Go, d'un espace de stockage de 1 To en HDD + 128 Go en SSD et du système d'exploitation Microsoft Windows 10 Edition Famille.Côté autonomie, l'appareil embarque une batterie qui permet au PC portable d'être utilisé pendant une durée maximale de 8 heures. Cette batterie est compatible charge rapide : 15 minutes de charge correspondent à 2 heures d'utilisation.Enfin, pour la connectique, vous retrouverez notamment le Bluetooth 4.2, le Wi-Fi 11ac, 2 ports USB 3.0 et 1 port USB Type C.