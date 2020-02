Soldes Cdiscount : Maxtor M3 disque dur externe 4 To à seulement 79,99€ au lieu de 119,00€

Un tout petit disque mais de grande capacité

Rapide et sécurisé pour garantir l'intégrité de vos données

Le constructeur Maxtor vous propose un appareil en premier lieu ultra compact et léger. Seulement 151 grammes pour des dimensions de 82 mm de largeur et 118 mm de profondeur. L'accessoire se place dans votre sac ou même dans votre poche et peut être transporté partout pour échanger des fichiers avec vos proches ou emportez vos documents de travail.Le stockage parlons-en. Ce disque dur externe vous offre 4 To d'espace disque. C'est l'une des plus grandes capacités que l'on peut trouver dans le commerce aujourd'hui et entre 4 et 10 fois plus que ce les constructeurs d'ordinateurs proposent par défaut dans leurs machines. Avec une telle capacité, conserver votre collection de films, votre photothèque ou l'ensemble de vos albums ne devrait pas poser de problème. Il devrait même vous rester de la place pour un grand nombre de documents.Maxtor a fait le choix d'une interface USB 3.0, qui offre de très grands taux de transfert. Vous déplacez vos fichiers de plusieurs Go en quelques secondes seulement. Plus besoin d'attendre désespérément devant votre écran que la tache se termine avec le Maxtor M3, vous pouvez utiliser ce temps précieux pour autre chose.Enfin vos données sont constamment sécurisées avec les différents logiciels inclus avec le disque dur comme une application de sauvegarde pour récupérer vos fichiers en cas de problème ou une solution de chiffrement de vos informations.Le disque dur externe 2,5 pouces Maxtor M3 est disponible à un prix de 79,99€, soit une réduction de 39€ par rapport à son prix initial. C'est le moment de vous laisser tenter !