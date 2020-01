Apple AirPods 2 et AirPods Pro à prix exceptionnels pour les Soldes

Des écouteurs pratiques pour des heures d'écoute

AirPods et AirPods Pro : les offres à ne pas rater

Les AirPods ont conquis la planète, c'est une évidence ! Ces petits écouteurs sans blanc se sont vendus depuis 2016 par dizaines de millions de copies. Les possesseurs d'iPhone ou d'iPad apprécient particulièrement ces accessoires pour leur simplicité d'usage. Vous ouvrez la boite pour les apparier d'un simple clic. Pour les utiliser vous n'avez qu'à les porter et l'affaire est réglée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.Les AirPods sont aussi, et c'est une constante chez Apple, des écouteurs qui peuvent être très onéreux, notamment la toute dernière gamme appelée AirPods Pro. Mais grâce aux Soldes 2020, les sites marchands peuvent casser les prix et vous proposer des remises qui ne se refusent pas sur les AirPods les plus adaptés à vos besoins. Voyons ensemble les meilleures promotions disponibles aujourd'hui !On commence par les AirPods 2, la nouvelle génération sortie en début d'année 2019. Les écouteurs ne changent pas de format et conservent leur design iconique et leur petite tige qui intègre l'électronique et la batterie.Ils bénéficient toutefois d'une nouvelle puce H1, produite par Apple, qui permet une connexion deux fois plus rapide à votre iPhone et à votre iPad mais également une réduction de la latence lorsque vous jouez à des jeux sur votre téléphone. Le son reste puissant et assez dynamique et la batterie peut tenir 3 heures en écoute audio et 2 heures en appel téléphonique. Le boitier de charge lui offre 24 heures d'autonomie au total.Les AirPods 2 sont disponibles chez Rakuten au prix de 129,99€ au lieu de 179€ en temps normal. Une offre à ne pas manquer.Les AirPods Pro sont quant à eux les derniers écouteurs produits par Apple. Ils abandonnent leur design pour une forme plus compacte et un format désormais intra-auriculaire pour une meilleure tenue dans l'oreille. C'est toutefois à l'intérieur du produit que se déroule la mise à jour technique la plus importante.Les AirPods Pro bénéficient d'un mode de réduction de bruit active, ce qui signifie que les sons extérieurs, comme la circulation ou les conversations sont atténués afin de ne laisser passer que votre musique. Un mode Transparence permet d'un tap sur l'écouteur de réduire cette réduction pour discuter avec vos proches sans enlever les écouteurs.L'autonomie a été améliorée également à 4,5 heures d'écoute et 3,5 heures en conversation. Avec le boitier l'autonomie monte à 24 heures d'écoute et 18 heures de conversation. De quoi tenir vos vos trajets les plus longs sans problème.Les AirPods Pro sont disponibles également sur Rakuten à un prix de 256,99€ au lieu des 279€ demandés habituellement.C'est donc le moment idéal de vous laisser séduire par les AirPods en cette période de Soldes 2020. Commandez-vite pour ne pas risquer une rupture de stocks sur ces produits très demandés !