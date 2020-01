Le prix de la tablette Wacom Intuos Pro Medium en chute libre chez Amazon

Une tablette haut de gamme et précise

Un outil polyvalent et compatible avec l'ensemble des logiciels graphiques

La tablette graphique est un compagnon presque indispensable des créatifs. L'outil leur permet de réaliser immédiatement toutes leurs idées en accédant à un impressionnant choix d'options graphiques, que ce soit le type de pinceau, la couleur ou encore la précision du trait. La Wacom Intuos Pro Medium intègre toutes ses spécificités et bien plus encore.Le stylet Wacom Pro Pen 2 inclut avec la tablette comporte 8192 niveaux de pression et une ponte fine pour un travail extrêmement précis dans les moindres détails. Il gère également l'inclinaison pour de meilleurs tracés. La surface multi-touch de la tablette garantit quant elle aussi une finesse dans les différents dessins produits et offre un rendu professionnel à vos créations mais également des déplacements faciles dans vos travaux ou des zooms et dézooms sur certaines parties de ces derniers.L'appareil est sans fil, pour vous permettre de le placer comme vous le souhaitez sur votre bureau ou surface de travail. Sur les côtés de la tablette, des boutons de contrôle vous permettent de programmer différentes fonctions qui vous serviront de raccourcis pour travailler plus efficacement. Le Touch Ring lui permet de commander de manière intuitive la rotation de la zone de travail, l'épaisseur de la forme, le défilement et d'autres fonctions.Enfin la plupart des logiciels les plus utilisés dans le monde du graphisme, comme la suite Adobe, ou des applications 3D sont compatibles avec l'appareil. Le produit est également compatible à la fois sur Windows et Mac.La tablette tactile Wacom Intuos Pro Medium est disponible aujourd'hui chez Amazon qui à l'occasion des Soldes 2020 fait baisser le prix de cet accessoire de très grande qualité à 244,96€.