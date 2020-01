Soldes 4ème démarque : le top des vrais bons plans chez Amazon et Cdiscount

Soldes 2020 : le TOP des promotions de la 4ème démarque

Mise à jour des bons plans Soldes d'hiver : mercredi 29 janvier à 06h34

Soldes 4ème démarque : nos coups de coeur du jour !

Soldes 2020 : la 4ème démarque est lancée !

Soldes 2020 : Cdiscount se lâche pour la dernière semaine

Dans la guerre des prix, Amazon n'est jamais loin

Fnac, Darty, Rue du Commerce, Rakuten : 4 marchands à surveiller pour les Soldes

4ème démarque des Soldes : les ruptures de stock s'intensifient

Retrouvez tous les bons plans des Soldes d'hiver 2020 chez tous les e-commerçants suivants :C'est donc aujourd'hui qu'est officiellement lancée la 4ème et dernière démarque de ces Soldes d'hiver 2020. Au regard des trois précédentes semaines de promotions, cette ultime semaine de Soldes s'annonce d'ores et déjà palpitante ! Si vous n'avez pas pu consacrer du temps aux bonnes affaires ces derniers jours, c'est le moment ou jamais de faire un tour du côté des bons plans.Au programme, des promotions, des ventes flash et un maximum de codes promo sur un très grand nombre de produits high-tech. Smartphones, PC portables, tablettes tactiles, casques et écouteurs bluetooth, aspirateur robot, smart TV, consoles de jeux vidéo, clavier et souris gaming... bref, tout y passe et on ne va clairement pas s'en plaindre !Si vous cherchez un nouveau smartphone, c'est sans nul doute l'occasion parfaite pour jeter un oeil sur les offres. Qu'il s'agisse de modèle haut de gamme comme chez Apple, Samsung, OnePlus ou Huawei, ou bien de modèle plus abordables comme chez Xiaomi, Oppo ou encore Realme, il y en a pour tous les goûts. À l'occasion de cette 4ème démarque, les promotions peuvent atteindre jusqu'à moins 80% sur des produits extrêmement prisés. Autrement dit, il va falloir être plus que réactif pour ne pas passer à côté d'une vraie bonne affaire.Les produits les plus onéreux seront bien évidemment à l'honneur, notamment du côté des PC portables et des tablettes tactiles. Asus, Acer, Lenovo, Dell, HP ou encore Microsoft avec sa gamme Surface, tous les constructeurs jouent le jeu des Soldes et proposent des tarifs imbattables sur un grand nombre de produits très tendances.Les consoles de jeux toujours très prisées au moment des Soldes seront elles aussi affichées à des prix toujours plus bas. Un bon moyen de s'équiper sans se ruiner, notamment sur les accessoires permettant de protéger et de personnaliser votre console préférée, mais aussi sur les derniers jeux sortis et les plus vendus.Amateurs de musique, réjouissez-vous ! Les Soldes 2020 ne vous oublient pas et risquent même de vous apporter quelques belles surprises. Les fameux Apple Airpods ou l'excellent Bose Quiet Confort 35 II pourraient bien voir leur prix fortement chuter pour cette ultime semaine de Soldes.Vous l'aurez compris, cette 4ème semaine de démarque risque d'être très chargée et riche en bons plans. Une parfaite façon de venir clôturer en beauté ces Soldes 2020.Très présent depuis le début de ces Soldes, le site de vente en ligne bordelais Cdiscount semble vouloir finir en beauté et annonce déjà sur son site des ventes (très) privées. Proposant des prix très attractifs depuis 3 semaines, Cdiscount lance l'offensive et lance une série de ventes privées sur un très grand nombre de produits high-tech sur les plus grandes marques comme Samsung, Apple, HP, Xiaomi, LG, Nintendo Switch ou encore Dyson.Une opération commerciale forte qui devrait vous permettre de trouver votre bonheur dans le très vaste catalogue de produits Cdiscount, et ce avec des prix très bas. Il y a fort à parier que ces prix agressifs vont également susciter l'intérêt des concurrents qui pourraient bien répliquer à coups de promotions toujours plus intéressantes. Quoiqu'il en soit, gardez bien l'œil ouvert sur ces ventes privées Cdiscount, les offres et promotions risquent de disparaître très rapidement.Bien évidemment, en cette dernière semaine des Soldes, le géant américain Amazon sera également omniprésent. La page réservée aux bons plans et aux ventes flash Amazon sera rapidement envahie de promotions sur les produits high-tech les plus vendus sur la plateforme e-commerce. Vous devriez donc retrouver d'excellentes offres sur les smartphones, les SSD notamment chez Samsung et Crucial, mais aussi sur les périphériques gamers en particulier chez Logitech.Là encore la réactivité sera de mise, car nombreux seront les acheteurs en ligne à vouloir profiter des dernières promotions de ce début d'année. Soyez au rendez-vous !Si l'on parle bien souvent d'Amazon et de Cdiscount, il ne faut pas pour autant oublier les autres sites de vente en ligne qui proposeront également de très bonnes offres sur des produits high-tech aussi recherchés. Chez Fnac et Darty, il faudra surveiller de près les promotions sur les produits culturels, les appareils photo, les caméras, mais aussi sur l'électroménager.Chez Rakuten, l'accent est davantage mis sur les bons plans smartphones en particulier sur les marques Apple, Samsung, Xiaomi et OnePlus, mais aussi sur les casques audio et les aspirateurs robots.Enfin, pour ceux qui recherchent des composants informatiques, Rue du Commerce propose en général d'excellents prix sur les processeurs, les cartes graphiques et la mémoire RAM.Nous le répétons depuis le début de ces Soldes 2020, face aux prix très attractifs sur les produits high-tech, il est plus que fréquent de voir des ruptures de stock. Sachez que plus la fin des Soldes approche et plus ces ruptures de stock sont fréquentes et surtout, extrêmement rapides ! Aussi, il n'est pas rare de voir un produit en rupture de stock alors qu'il est en ligne que depuis quelques minutes seulement. Cette 4ème démarque ne devrait pas déroger à la règle bien au contraire. Avec des promotions pouvant atteindre les moins 80%, les ruptures vont être systématiques.Un seul maître-mot : la réactivité ! Dans ce genre de cas, pas de temps à perdre, car les ventes flash s'épuisent en seulement quelques minutes et vous pourriez bien voir le produit de vos rêves disparaître sous vos yeux. Pour éviter les mauvaises surprises, n'hésitez pas trop longtemps. Si vous avez littéralement craqué sur un produit, n'attendez pas une minute de plus et foncez.Pour vous facilitez la vie, nous vous partageons chaque jour et en direct, les meilleurs bons plans et promotions avec une mise à jour des prix tout au long de la journée. Pour ne rien rater de nos sélections, nous ne pouvons que vous conseiller de rester connecté sur notre page bons plans spéciale "Soldes d'hiver 2020" qui référence en direct les dernières offres sorties avec le meilleur prix. Vous pourrez ainsi profiter des top des deals du moment. Nos chasseurs de bons plans scannent les linéaires numériques des sites de vente en ligne pour vous dénicher les meilleures promotions en cours.Enfin, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter Clubic Bons Plans pour suivre tout au long de la journée les meilleures offres, quelque soit le produit que vous recherchez !