Pack d'accessoires Nintendo Switch à 64,99€ grâce aux soldes Amazon

Sortez bien équipé

Pour un maximum d'ergonomie et de sécurité

C'est bien Amazon qui se charge de commercialiser ce produit. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite si vous résidez en France métropolitaine. N'oubliez pas d'activer votre essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime (puis 49€/an) pour recevoir la commande sous un jour ouvré. Sinon, vous pouvez choisir de récupérer le colis à un point retrait sans frais supplémentaires. Nous avons déjà fait le tour des modalités, il est temps de passer au contenu très riche de ce pack.Vous l'avez compris, tous les accessoires que nous allons décrire sont à destination de la Nintendo Switch. Précisons d'entrée de jeu que la Switch Lite n'est pas compatible avec ces produits. Ce bundle conçu par la marque Orzly renferme de nombreux éléments. Tout d'abord, nous avons une sacoche de transport pouvant accueillir la Switch et ses accessoires (jeux, Joy-Con, câbles). Un étui spécialement réalisé pour recevoir les cartouches est également de la partie. De plus, la station de charge incluse servira à recharger à la fois les Joy-Con et la manette Pro sans fil de Nintendo.Mais notre tour des accessoires présents dans ce pack est loin d'être terminé. En effet, vous y trouverez également un stylet, deux volants où vous devrez placer les Joy-Con, des grips, un étui de confort, deux protections en verre trempé pour l'écran, des écouteurs, un câble de chargement USB et un support pour l'écran de la machine. Avec ces éléments, vous pourrez jouer pendant des heures sans jamais vous fatiguer ou risquer d'endommager votre console. Tout le nécessaire est présent !Ce pack signé Orzly est ce qui se fait de plus complet en la matière à l'heure actuelle. Une fois cet achat effectué, vous serez équipé pour les années qui viennent. Ne passez pas à côté de cette bonne affaire !