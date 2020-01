Soldes Cdiscount : prix choc pour l'Apple iPhone XR 64 Go qui tombe à moins de 600€

Un mobile qui garde le cap

Un bon élève dans tous les domaines

Nous sommes chez Cdiscount pour cette promotion plutôt généreuse. Comme toujours sur le fameux site bordelais, vous allez pouvoir régler la commande en quatre fois, soit 153,59€ au moment de l'achat puis 153,56€ par mensualité. La livraison à domicile est facturée à partir de 6,99€ ou vous pouvez sélectionner un point retrait pour récupérer votre colis gratuitement. Vous pouvez également activer l'essai gratuit à Cdiscount à volonté pour recevoir le smartphone chez vous sous un petit jour ouvré. De plus, si vous décidez de rester abonné, utilisez le code suivant pour appliquer une remise de -5€ sur le tarif annuel : AVOLONTE5. Enfin, la garantie service et maintenance est limitée à un an. Une assurance supplémentaire contre la casse est proposée à 54,99€ pour un an également et 74,99€ pour deux ans.Évoquons à présent les caractéristiques techniques de l' iPhone XR . Ce dernier possède un écran LCD 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. À l'intérieur, un processeur A12 Bionic est de la partie, accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le mobile n'aura donc aucun mal à passer d'une application à une autre sans jamais faiblir. La fluidité est absolument optimale à tous les niveaux. Malgré sa grosse année d'ancienneté, le smartphone d'Apple pourra faire tourner tous les jeux disponibles sur l'App Store. Vous l'avez compris, les performances sont vraiment au rendez-vous.Pour ce qui est de la partie réservée aux photos, précisons que le capteur dorsal atteint 12 mégapixels. La qualité est bien présente surtout lorsque vous tenterez de capturer des clichés en plein jour. La captation vidéo se fera en Full HD. Concernant l'appareil photo frontal, il dispose d'un capteur 7 mégapixels. Il est temps de passer à l'autonomie de la batterie 2942 mAh. Elle peut tenir sur deux journées complètes si vous utilisez le mobile de manière classique. Pour les utilisateurs qui jouent souvent et regardent beaucoup de vidéos, il faut plutôt compter sur une grosse journée. Enfin, l'iPhone XR est certifié IP67 contre la poussière et l'immersion à un mètre de profondeur pendant 30 minutes.S'il n'est pas le dernier modèle de la marque à la pomme, l'iPhone XR n'a pourtant pas grand chose à envier aux modèles plus récents actuellement sur le marché. Il saura se montrer performant, endurant et résistant.