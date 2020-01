Pack Soldes Fnac Xbox One S + 5 jeux Xbox à moins de 250€

Jouez sans sacrifier votre budget

Un maximum de divertissements

Nous sommes dans les rayons de la Fnac pour découvrir cette réduction incroyable. L'enseigne française met à votre disposition la livraison gratuite à domicile ainsi que le retrait en magasin. Cette offre est uniquement valable jusqu'au 26 janvier prochain, dans la limite des stocks disponibles. Suite à cet achat, vous pourrez obtenir gratuitement une Box Cadeaux Gaming qui contient des goodies des jeux vidéo les plus célèbres. Pensez à bien ajouter cet article à votre panier au moment d'acheter la Xbox One S. De plus, la Fnac vous récompensera avec 4 mois d'abonnement offerts à Deezer. Enfin, les adhérents Fnac+ se feront créditer 10€ sur leur compte tous les 100€ d'achat en utilisant le code suivant : FNAC10.Passons à présent au contenu de ce pack. Il embarque une console Xbox One S avec deux manettes officielles. Cette machine est compatible avec la technologie HDR et elle est équipée d'un lecteur Blu-ray 4K. Ce dernier permet de regarder des films via des Blu-ray Ultra HD. En ce qui concerne les jeux, ils s'afficheront en Full HD. Vous pourrez aussi admirer vos fictions favorites depuis Netflix et streamer vos vidéos en 4K depuis cette console. Enfin, la Xbox One S est pourvue d'un disque dur avec une capacité de stockage de 1 To.En plus de la machine de Microsoft, ce pack comprend un total de cinq jeux. Comme vous allez pouvoir le constater, il y a des titres récents et acclamés par la critique. Ainsi,eten format physique sont de la partie. Rappelons tout de même que ces jeux (à l'exception de Forza) s'adresse à un public adulte. Terminons en précisant qu'un code permettant de bénéficier de trois mois d'abonnement au Xbox Live Gold (pour jouer au multijoueur en ligne) est également inclus.Bref, c'est une offre absolument imbattable qui nous est proposée par la Fnac durant les soldes. Le contenu du pack est tout simplement ébouriffant avec cinq jeux exceptionnels et une console qui vous permettra d'accéder à de nombreux services. Ne laissez surtout pas passer cette promotion en or !