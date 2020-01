Soldes Cdiscount : barre de son 2.1 LG SJ2 (160W) avec caisson de basse à 69,99€ au lieu de 99,99€ via ODR

Une barre de son LG sous la barre des 70 euros chez Cdiscount

Les caractéristiques de la barre de son LG SJ2

C'est donc sur le site Cdiscount où il est possible de se procurer en promotion la barre de son LG SJ2 fournie son caisson de basse. Affichée à 99,99 euros, la barre de son voit son prix baisser à 69,99 euros ; soit une remise de 30 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 18 mars 2020.Pour profiter de l'ODR, vous devez vous inscrire sur le site de LG (avant le 25 mars 2020 inclus) et sélectionner l'offre associée à cette ODR . À l'issue de cette étape, vous devez remplir un formulaire de participation, inclure les éléments prouvants votre achat et envoyer le tout par voie postale avant le 2 avril 2020. Si votre dossier respecte les conditions de l'offre, vous recevrez un remboursement par virement bancaire dans un délai 8 à 10 semaines.Passons désormais aux caractéristiques principales de la barre de son.Idéale pour équiper votre TV, la barre de son LG SJ2 est dotée d'un caisson de basse sans fil, totalisant une puissance totale de 160 watts (60 watts pour la barre de son et 100 watts pour le caisson). Pour la connectique, la barre dispose notamment de la technologie Bluetooth 4.0, d'un port USB 2.0 (USB à 4 broches, type A), d'une entrée de ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) et d'une entrée audio numérique optique (TOSLINK).Concernant les dimensions, la barre mesure 66 cm x 9.9 cm x 5.5 cm et le caisson mesure 17 cm x 20.4 cm x 30 cm.