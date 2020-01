Le forfait sans engagement Free 50 Go à moins de 10€/mois pendant les Soldes

Free fait souffler un vent de liberté sur votre budget

Un forfait qui vous accompagne partout

Ce forfait mobile sans engagement est disponible pour tous les nouveaux clients de l'opérateur. Il s'agit d'une offre sans engagement que vous pourrez résilier n'importe quand et sans frais supplémentaires. C'est bien pratique puisque le prix mensuel passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Vous aurez donc la possibilité d'esquiver cette hausse. Comptez toujours sur la présence des 10€ en plus qui vous seront demandés au moment de la souscription pour votre nouvelle carte SIM. Passons au contenu du forfait en question.Free met à votre disposition les appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS peuvent également être envoyés sans limitation vers ces zones et les MMS sont uniquement illimités vers l'Hexagone. Du côté de l'enveloppe internet, vous avez accès à 50 Go de datas en 4G+ chaque mois. Un volume suffisant pour naviguer sur le web, télécharger des applications et jouer en ligne sans compter.En ce qui concerne l'étranger maintenant, lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité. Free vous donnera également accès à 4 Go d'internet supplémentaires dans ces pays. Parmi les services inclus, il y a bien évidemment la possibilité de se connecter librement au réseau FreeWifi en France métropolitaine. Enfin, l'option de librairie en ligne Youboox One est toujours d'actualité jusqu'au 31 janvier 2020.Voilà pour ce forfait traditionnel mais extrêmement riche en contenu proposé par Free. En plus de son tarif très abordable, cette offre vous permettra de rester constamment en contact avec vos proches sur le territoire français comme en Europe. Une bonne affaire à saisir de toute urgence.