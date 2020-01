TV Sharp LED à moins de 400€ grâce aux soldes Darty

Une TV à bas prix

Un modèle connecté

Nous sommes chez Darty pour cette promotion dans le cadre des soldes d'hiver 2020. La livraison est assurée gratuitement et vous pouvez aussi sélectionner le retrait en magasin sous une heure. L'enseigne française viendra installer la TV sans frais supplémentaires chez vous et pourra même reprendre votre ancien appareil. Vous aurez également 15 jours pour changer d'avis et n'oubliez pas d'activer votre essai gratuit à Darty + pour bénéficier de plusieurs avantages très intéressants. La garantie de ce produit est valable pendant deux ans et les pièces détachées sont disponibles pendant trois ans.Cette TV LED Sharp dispose d'un écran 50 pouces (126 centimètres) avec une définition 4K-HDR. L'image sera tout bonnement magnifique et vos programmes bénéficieront d'un maximum de détails. La dimension sonore est également très convaincante grâce aux deux haut-parleurs de 2 x 10 Watts. Le son est géré par les décodeurs Dolby Digital Plus et DTS 2.0. Bref, l'immersion sera optimale sur vos films et jeux vidéo préférés. Mais ce téléviseur de la marque japonaise cache d'autres fonctionnalités bien pratiques.En effet, cet exemplaire est en réalité une Smart TV. Vous pourrez donc la connecter à internet en passant en filaire ou via le Wifi. Ainsi, vous aurez accès à plusieurs applications riches en contenu comme YouTube, Netflix ou encore Prime Video (un abonnement peut être requis). Le téléviseur est également compatible avec le partage de photos et les assistants vocaux comme Google Assistant. Bref, vous aurez accès à une multitude de divertissements. Vous n'allez clairement pas vous ennuyer avec cette TV.La Smart TV 4K Sharp a vraiment tout pour plaire. Son rapport qualité / prix est tout bonnement excellent et vous aurez tout ce qu'il faut pour vous divertir au quotidien. Foncez avant que cette promotion ne disparaisse.