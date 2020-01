Soldes 2020 : la carte graphique MSI Radeon RX 5700 XT à seulement 375,91€

La MSI Radeon RX 5700 XT en soldes

Excellentes performances pour un petit prix

Les soldes d'hiver 2020 n'en finissent plus de faire pleuvoir des bons plans ! Cette fois, c'est Rue du Commerce qui propose une promotion intéressante pour les amateurs de jeux vidéo. En effet, la carte graphique Sapphire Radeon RX 5700 XT est disponible au prix de 375,91€ au lieu de 399,99€.La livraison est gratuite avec le retrait en magasin Carrefour ou en point relais. Comptez entre 5,99€ et 10,99€ pour une livraison à domicile. Le tout, en deux jours ouvrés. Évidemment, comme pour un achat en magasin, la carte graphique est garantie pour une durée de deux ans.Le paiement en quatre fois est disponible et cet achat vous permettra de bénéficier de 3 mois d'accès gratuit au Xbox Game Pass et sa bibliothèque de jeux alléchante. Enfin, le service pack reprise vous permettra de récupérer 80% de sa valeur d'achat pendant un an si vous souhaitez la remplacer.Dédiée aux gamers, la carte graphique Radeon RX 5700 XT dispose de 2560 unités de calcul couplées à une mémoire graphique GDDR6 de 8 Go, pour des performances au coude à coude avec la RTX 2070 de NVIDIA.Proposant un port HDMI et 3 DisplayPort, et avec une consommation énergétique maîtrisée, cette GPU est idéale pour profiter des jeux en qualité HD (2560 x 1440 px). C'est le moment idéal pour remplacer votre ancienne carte graphique vieillissante !Si cette carte graphique vous intéresse, vous pouvez consulter notre test sur la Radeon RX 5700 XT