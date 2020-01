Soldes 2ème démarque : le TOP des offres à ne pas manquer ce samedi

Soldes 2ème démarque : toujours plus de promotions et bons plans en direct

Retrouvez tous les bons plans des Soldes chez tous les e-commerçants :Après le Black Friday et une période de Noël très intense, ces Soldes d'hiver ont commencé plus tranquillement avec des premières promotions et réductions un peu timides. Chacune des démarques est pourtant l'occasion de voir les promotions s'intensifier pour atteindre jusqu'à moins 80%. Alors que pensez de cette deuxième démarque des Soldes 2020 ?Qu'on se le dise, si la première semaine des Soldes s'est avérée un peu calme, cette deuxième démarque nous offre bien au contraire de très belles promotions et bonnes affaires sur un large choix de produits high-tech. Dès les premiers jours, la tendance était clairement à l'augmentation des réductions sur les produits les plus prisés. Une bonne façon pour les acheteurs en ligne d'acquérir les derniers smartphones Apple, Samsung ou encore Huawei au meilleur prix.Si les prix cassés touchent les smartphones haut de gamme, on les retrouve également sur des produits de base bien plus abordables, qui proposent alors des prix très bas et parfois même jamais vus. Les marques Xiaomi ou encore Realme en sont le parfait exemple et vous permettent durant les Soldes d'acheter d'excellents smartphones à des prix absolument imbattables.Bien entendu, les smartphones ne sont pas les seuls produits sur lesquels il est possible de faire de vraies bonnes affaires. Les tablettes tactiles sont une nouvelle fois en première ligne avec des promotions très intéressantes, notamment sur les Apple iPad tout comme la Microsoft Surface. A la frontière entre le PC portable et le smartphone, la tablette s'est imposée en quelques années en devenant pour beaucoup le parfait produit pour une utilisation hybride et nomade. Pendant ces Soldes, surveillez bien ces produits, les promotions pourraient être très intéressantes.Autres produits phares et très à la mode, les casques et écouteurs bluetooth sont aussi des appareils bien souvent chers. Les Soldes d'hiver sont aussi la meilleure occasion d'acquérir les meilleurs produits comme les Apple Airpods à des prix bien en deçà de ceux habituellement pratiqués. Ces bons plans se retrouvent également du côté des casques audio à réduction de bruit comme l'excellent Bose Quiet Confort 35 II. Amateurs de musique, soyez à l'affût, les bons plans sur les produits audio sont très nombreux.Une nouvelle fois, Amazon et Cdiscount, les deux géants du e-commerce dans l'Hexagone, prennent une belle longueur d'avance sur leurs concurrents directs. Ils imposent encore et toujours leur leadership en s'appuyant tous les deux sur leur vaste catalogue de produits qui couvrent un très grand nombre de catégories. Smartphones, PC portables, tablettes tactiles, casques et écouteurs, smart TV, consoles de jeux, tout y passe !En plus de ce catalogue gigantesque, Amazon et Cdiscount proposent également les prix les plus intéressants sur les produits les plus recherchés. Il n'est pas rare de retrouver des produits high-tech à des prix plus intéressants chez l'un de ces deux e-commerçants que chez la concurrence.Un catalogue très fourni et les meilleures offres et promotions expliquent pourquoi une fois encore, ces deux acteurs du e-commerce français se positionnent sur les deux premières marches du podium, devant Fnac, Darty, Rue du Commerce ou encore Rakuten.Comme à chaque événement commercial, les promotions et réductions attirent un grand nombre d'acheteurs en ligne en quête des meilleurs prix. Bien entendu, chaque bon plan est limité, tant dans le temps que par les stocks. C'est pourquoi, si vous êtes intéressé par un produit, nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas perdre trop de temps avant de vous décider. Il est très fréquent de voir les meilleures offres disparaître quelques minutes seulement après avoir été mises en ligne.Gardez bien ce précieux conseil en tête, et si vous craquez sur un nouveau smartphone, foncez avant de voir la bonne affaire vous passer sous le nez. Pour éviter toutes mauvaises surprises, restez connecté sur Clubic.com . Chaque jour, nous vous partageons en temps réel les top des deals du moment et les meilleurs prix sur un très grand nombre de produits. Nos chasseurs de bons plans scannent les linéaires numériques des sites de vente en ligne pour vous dénicher les meilleures promotions en cours.Vous pourrez retrouver l'ensemble des bons plans du jour sur notre page bons plans spécial "Soldes d'hiver 2020" qui référence en direct les dernières offres sorties avec le meilleur prix.Enfin, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter Clubic Bons Plans pour suivre tout au long de la journée les meilleures offres, quelque soit le produit que vous recherchez !