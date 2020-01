Soldes 2020 (2ème démarque) : le TOP des promotions high-tech chez Cdiscount

Faites le plein de bonnes affaires

Le top du top des produits high-tech sur Cdiscount

On ne peut désormais plus s'y tromper, la deuxième démarque des soldes d'hiver 2020 est bel et bien là ! Comme à son habitude, le site marchand Cdiscount met tout en oeuvre pour se démarquer de ses concurrents. Résultat : des prix qui sont tout simplement en chute libre au rayon high-tech, un domaine qui, nous ne nous en cachons pas, a particulièrement nos faveurs. Aussi, que vous appréciiez l'enseigne française Cdiscount ou que vous cherchiez simplement à faire de bonnes affaires sur des produits high-tech, cette nouvelle sélection devrait taper dans le mille.En commandant sur Cdiscount, vous bénéficierez d'une livraison rapide et sécurisée. Selon l'article choisi, vous pourrez également n'avoir rien à débourser pour la livraison. Pour tout achat, Cdiscount vous propose un paiement en 4 fois, moyennant une petite participation financière.Nous entamons notre sélection des meilleurs bons plans de cette deuxième démarque en vous présentant les enceintes pour PC de chez Logitech, en ce moment vendues à seulement 29,99 € au lieu de 49,99 € habituellement. Ces enceintes disposent de haut-parleurs 2.1 Subwoofer qui produiront un son riche et profond. Elles affichent une belle puissance de 25 watts (RMS). Les enceintes Logitech disposent d'un boîtier de commande pour gérer facilement le son et possèdent une prise pour casque. Elles fonctionnent avec Windows comme avec Mac. Simples, efficaces et solides, ces enceintes pour PC sont garanties pendant 2 ans.Le deuxième article Cdiscount de notre sélection est un superbe écran de PC, le moniteur Samsung 22" FDH dalle TN. Celui-ci est vendu au petit prix de 59,99 € au lieu 123,30 €, ce qui fait une très jolie remise de 63 €. L'appareil LCD à rétroéclairage par LED fait donc la taille idéale de 22 pouces pour un format en 16:9. Il offre une luminosité pouvant atteindre les 200 cd/m² et affiche un rapport de contraste de 1000:1. Il est doté d'une matrice active TFT et arbore une résolution native en Full HD de 1920 x 1080 pixels (1080p) à 60 Hz. Nous retrouvons donc une dalle TN qui offre un temps de réponse de 5 ms. Côté connectique, le moniteur dispose d'un VGA et d'un port HDMI.Revenons au rayon audio pour découvrir la barre de son et son caisson de basse de la marque Samsung qui sont accessibles à seulement 149,99 €. Hâtez-vous si ce duo high-tech vous intéresse car, avec son extension de son Surround et son mode Smart Sound, il est actuellement pris d'assaut sur Cdiscount. Le caisson de basse sans fil s'installera facilement dans votre salon pour vous restituer un son puissant et profond. La barre de son se connecte en bluetooth à votre téléviseur et peut ainsi également s'utiliser pour écouter toutes vos musiques préférées. Pour une utilisation simplifiée, Samsung a rassemblé le contrôle des deux appareils de 160 watts chacun sur une seule télécommande.Pour la deuxième démarque de ces soldes d'hiver, Cdiscount a visiblement décidé de marquer des points auprès de tous les amateurs de musique. Aussi, nous continuons notre sélection avec l'excellent casque à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II, dont le prix est en ce moment descendu à 229,99 €. Ce casque Bose diffuse un son de très haute qualité. Il est équipé d'une technologie de réduction de bruit active ultra performante qui rend possible l'écoute des morceaux les plus délicats de votre playlist, peu importe l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez. Il possède une batterie d'une belle capacité qui offre jusqu'à 20 heures d'autonomie. Il dispose également de l'assistant Google qui vous obéira au doigt et à l'œil sans que vous n'ayez besoin de dégainer votre smartphone.Nous changeons à présent de rayon pour nous diriger vers celui des smartphones et découvrir le Xiaomi Mi Mix 3 128 Go qui est actuellement disponible à seulement 279 € sur Cdiscount, en partie via une offre de remboursement d'une valeur de 50 €. Le smartphone habituellement vendu à 529 € est ainsi affiché à 329 € sur le site. Vous pourrez ensuite vous faire rembourser de 50 € en suivant les indications détaillées ici . Le Xiaomi Mi Mix 3 est un smartphone haut de gamme ultra performant, muni d'un sublime écran AMOLED de 6,39 pouces qui affiche une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels (403 ppi). Il embarque le très réactif processeur Snapdragon 845 à 8 cœurs, 6 Go de RAM et donc 128 Go d'espace de stockage interne. Avec une capacité de 3200 mAh, sa batterie promet une bonne endurance. La partie photo se révèle tout aussi séduisante, avec un double capteur arrière de deux fois 12 mégapixels et un double objectif avant de 24 + 2 mégapixels.Nous terminons cette sélection des meilleures offres high-tech de cette deuxième démarque chez Cdiscount avec un objet de choix, puisqu'il s'agit du magnifique Samsung Galaxy S10+ ceramique 1 To proposé au prix exceptionnel de 799 € ! C'est donc dans sa version la plus haut de gamme, avec une gigantesque capacité de stockage interne 1 To, que le smartphone y est vendu à ce prix. Le Samsung Galaxy S10+, c'est un splendide écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces affichant une définition de 3040 x 1440 pixels, un fabuleux processeur Exynos 9820 à 8 nm soutenu par une incroyable mémoire vive de 12 Go et c'est aussi une énorme capacité de batterie de 4 100 mAh. La bête possède également un triple capteur photo d'excellente qualité de 12 + 16 + 2 mégapixels et est certifié IP68. Parmi ses nombreux atouts on peut encore noter la présence d'un capteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran ainsi que d'un port mini-jack.Par nécessité ou simplement pour se faire plaisir, les soldes sont l'occasion de faire le plein d'objets high-tech sans exploser son budget shopping. Pour découvrir en détail les bonnes affaires exposées dans cette sélection, rendez-vous dès maintenant sur le site de Cdiscount !