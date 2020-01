Soldes Fnac 2ème démarque : -60% sur l'imprimante Photo HP Sprocket 200

La HP Sprocket 200 en soldes à la Fnac

Imprimez instantanément des photos depuis votre smartphone

Rendez-vous donc sur le site de la Fnac pour vous procurer en promotion la HP Sprocket 200. Vendue normalement à 149,99 euros, l'imprimante photo voit son prix chuter à exactement 60,28 euros ; soit une baisse de tarif de 89 euros. L'offre promotionnelle est valable jusqu'à la fin des soldes et dans la limite des stocks disponibles.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts lors d'un retrait du produit en magasin Fnac. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" visible sur la fiche produit.Avec la HP Sprocket 200, vous aurez la possibilité d'imprimer instantanément des photos de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis votre smartphone.Par l'intermédiaire de l'application gratuite HP Sprocket et en utilisant le Bluetooth, vous pouvez tirer rapidement les photos prises avec votre smartphone. De la taille d'un téléphone portable, cette imprimante vous accompagne n'importe où.L'imprimante photo est fournie avec un câble USB, 10 feuilles de papier photo à dos adhésif HP ZINK, une carte de garantie et une fiche réglementaire.