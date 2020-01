Soldes 2ème démarque : les vraies bonnes offres Amazon et Cdiscount

Soldes d'hiver : toutes les promotions et réductions de la 2ème démarque en direct !

Quels sont les produits les plus prisés durant les Soldes d'hiver ?

Amazon et Cdiscount, deux e-commerçants à la pointe des promotions

Soldes 2020 : nos bons conseils pour ne pas rater les bonnes affaires

C'est déjà la deuxième semaine de Soldes d'hiver 2020. Le temps passe si vite et les promotions se sont enchainés à un rythme vertigineux. Pourtant les sites de e-commerce ne semblent pas vouloir relâcher la pression et proposent tous deux des offres exceptionnelles sur un large choix de produits high-tech. Si vous n'avez pas eu le temps de faire vos repérages, notre Team Clubic Bons Plans à comme à son habitude fait ce travail a votre place et vous propose ci-dessous une liste de promotions sur un large choix d'appareils qui vont forcément améliorer votre quotidien. Suivez le guide !Retrouvez tous les bons plans des Soldes chez tous les e-commerçants :Comme chaque année, les smartphones sont les appareils les plus prisés des consommateurs. Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Huawei, toutes ces marques ont dévoilé ces derniers mois leurs dernières innovations. Ces smartphones ont considérablement amélioré leur autonomie, leur qualité photo ou tout simplement leur puissance brute pour une navigation fluide et rapide dans les menus et les applications.Grâce aux Soldes d'hiver 2020, vous pouvez vous aussi vous offrir ces téléphones parfois très onéreux à des prix bien plus acceptables qui ne grèveront pas votre budget et vous permettront de vous acheter d'autres produits et de succomber à d'autres offres tout aussi intéressantes.Les tablettes sont également à l'honneur avec des remises remarquables sur un grand nombre de modèles comme les Surface de Microsoft. Ces appareils, à mi-chemin entre la tablette et l'ordinateur portable sont des appareils très bien conçus pour travailler en mobilité sans sacrifier son confort de frappe et d'utilisation. Avec les remises disponibles durant cette période de Soldes, vous pouvez découvrir ces nouveaux produits très innovants et une nouvelle manière de concevoir l'informatique.Et si l'on parlait d'audio ? Votre musique mérite le meilleur écrin et grâce aux Soldes 2020 vous pouvez également faire l'acquisition d'un nouveau casque à arceau, vous offrant une qualité de son exceptionnelle, avec des basses bien présentes et une réduction du bruit très appréciable, notamment pour ceux d'entre-vous utilisant quotidiennement les transports en commun. Isolez-vous dans votre bulle avant d'arriver au bureau et prenez le temps de vous détendre.Outre les casques, de nombreux écouteurs sans-fil sont disponibles comme les AirPods d'Apple. Plus que de simples écouteurs, ce sont de vrais accessoires de mode devenus un phénomène de société partout dans le monde. Et pour cause, leur appairage automatique et leur facilité d'utilisation en font une référence du secteur. Les Soldes 2020 sont pour vous l'occasion d'en apprécier tous les avantages.Et si l'on parlait également de consoles de jeu ? Peut-être n'avez-vous pas eu le temps ni le budget pour acheter une console de jeu et vivre des dizaines de titres stupéfiants sortis ces derniers mois. Avec les Soldes 2020, c'est une vraie session de rattrapage à moindre frais que nous vous proposons avec des packs complets PS4, Nintendo Switch ou Xbox One qui vous attendent.Faites également des économies sur votre facture avec les promotions proposées par les différents opérateurs sur leurs forfaits mobiles. Ces promotions, sur 12 mois ou durant l'intégralité de la durée du contrat, peuvent vous faire gagner jusqu'à une centaine d'euros par an, un petit pécule non négligeable et plus important encore si vous le faites sur plusieurs contrats.Les deux marchands sont tout simplement les leaders hexagonaux de leur discipline. Amazon et Cdiscount vous proposent à la fois des prix bas et des promotions comme seuls eux en sont capables, mais également une expérience d'achat comme nulle autre pareille.Lorsque vous commandez sur ces deux plateformes, vous naviguez tout d'abord sur un site 100% sécurisé. C'est un point très important puisque vous allez communiquer vos informations personnelles, votre adresse postale mais aussi et surtout vos données bancaires et le numéro de votre carte de crédit. Avec Amazon et Cdiscount vous êtes certain que toutes ces informations sont chiffrées lors de leur envoi sur le site et illisibles pour les pirates informatiques. Pas de mauvaise surprise à anticiper.L'envoi est également une composante importante d'une commande en ligne. Ces deux acteurs ne travaillent qu'avec les meilleures sociétés de livraison en France, que ce soit Chronopost, UPS ou encore DHL. Ces grands groupes professionnels vous assurent d'une livraison rapide et sécurisée, exigeant une signature dans la majorité des cas, pour être assuré que votre colis ne vous soit remis qu'à vous et rien qu'à vous.Enfin Amazon et Cdiscount continuent de vous servir après l'achat. Des équipes de conseillers clientèle vous proposent leur aide en cas de problème sur une livraison ou pour un produit défectueux. Pas de mail à l'étranger ou de robots ne vous comprenant pas, vous parlez à une vraie personne qui cherchera la meilleure solution pour résoudre votre problème rapidement.Pour ne pas laisser passer votre chance de faire une bonne affaire sur l'un de ces deux sites, il y a quelques petites astuces à bien avoir en tête. La première est de se connecter immédiatement sur Amazon ou Cdiscount ou de créer un compte le cas échéant. Vos informations personnelles seront pré-remplies et votre numéro de carte enregistré, ce qui vous fera gagner de précieuses minutes notamment sur des produits dont le stock est limité.Le deuxième conseil que nous vous pouvons vous donner est de nous rendre visite régulièrement. Lors de périodes aussi intenses que les Soldes d'hiver, les offres et produits disponibles ont tendance à rapidement changer et vous n'aurez peut-être pas l'occasion de tout surveiller en permanence.Notre équipe quant à elle est aguerrie à ces modifications incessantes et passe son temps à éplucher minutieusement les différents sites de vente en ligne, dont Cdiscount et Amazon, pour réactualiser en temps réel les promotions disponibles à l'instant T.Pour ne rien manquer de ces Soldes d'hiver 2020, restez connectés sur Clubic.com . Notre page bons plans spécial "Soldes d'hiver 2020" agrège en direct les dernières offres chez Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty, Rakuten et bien d'autres.N'hésitez pas à suivre également le compte Twitter Clubic Bons Plans pour suivre tout au long de la journée les meilleures offres, quelque soit le produit que vous recherchez !