Soldes deuxième démarque : SSD interne Silicon Power 120 Go 36,19€

La réactivité à un prix abordable

Un taux de transfert rapide

Presque 40 % de remise, c'est ce dont vous allez pouvoir bénéficier en vous rendant dès à présent sur le site de Darty. L'enseigne y propose en effet le SSD interne Silicon Power 120 Go à seulement 36,19 €, ce qui vous fera économiser plus de 23 € ! De plus, vous n'aurez pas de frais supplémentaire à verser puisque la livraison suivie est totalement gratuite.Le SSD interne Velox V55 de chez Silicon Power vous permettra de redynamiser un PC devenu trop lent pour vos besoins. Les SSD ont en effet un système de stockage en mémoire flash beaucoup plus rapide que les disques traditionnels qui booste ainsi la réactivité des ordinateurs. En optant pour un disque MLC avec une interface SATA III 6Gb/s comme celui-ci (également rétrocompatible SATA II), vous associez un bon prix à une vitesse de traitement très convaincante.Le SSD Velox V55 possède donc une capacité de stockage de 120 Go et propose une vitesse de transfert de lecture de 556 Mb/s et de 475 Mb/s en écriture. Son temps de latence est très réduit, et nous pouvons également noter qu'il est compatible à la technologie TRIM. Ultra portable, l'accessoire affiche un format de 100mm x 69.85mm x 9mm et pèse seulement 79 g.Le disque SSD interne Silicon Power est conçu pour offrir une bonne durabilité et résiste bien aux vibrations et aux éventuels chocs. Il est protégé par une garantie pendant 3 ans. De plus, l'accessoire ne viendra pas perturber votre concentration car il est totalement silencieux.Profitez d'un excellent rapport qualité-prix sur ce disque SSD interne de la marque taïwanaise Silicon Power.