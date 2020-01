Free joue les prolongations avec son forfait mobile 50Go à 9,99€ pour les Soldes 2020

Un forfait low-cost mais très complet

Communiquez sans limites avec vos proches

Free mobile et la guerre des prix, c'est une longue histoire. Depuis son lancement en 2012, l'opérateur dirigé par Xavier Niel n'a eu de cesse de casser les prix de ses forfaits mobiles sans engagement , obligeant la concurrence à s'aligner et permettant aux français de regagner un peu de pouvoir d'achat.Avec les Soldes d'hiver 2020, l'opérateur mobile remet ça et vous propose la Série Free 50 Go, un forfait unique et disponible seulement durant ces semaines de promotions à 9,99€/mois la première année. Cette offre, comme son nom l'indique, vous permet d'accéder à 50 Go de données internet sur le réseau 4G+ déployé par Free mobile à travers le pays. Vous pouvez naviguer sur vos différents réseaux sociaux mais également consulter vos vidéos en streaming en quelques secondes et sans attendre.Cette offre spéciale vous permet également d'appeler vos proches et de leur envoyer des SMS de manière illimitée. Vous n'avez aucune restriction et pouvez passer des heures au téléphone sans vous soucier d'un hors-forfait et d'une augmentation de votre facture.Enfin, pour les voyageurs qui aiment à partir quelques week-ends par an découvrir les capitales européennes, Free vous propose également 4 Go de données utilisables en Europe mais aussi dans les DOM. Vous êtes constamment connectés, même en déplacement, et pouvez accéder à l'ensemble de vos services en ligne.L'offre Free mobile 50 Go à 9,99€ n'est disponible que durant une période limitée, n'attendez donc pas trop pour y souscrire !