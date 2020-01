Le casque Bose QuietComfort 35 II à prix choc pour la 2ème démarque des Soldes

Un casque qui a du coffre !

Du bon son à chaque instant de la journée

Nous sommes chez Cdiscount pour cette nouvelle ristourne très intéressante. La livraison à domicile vous sera facturée 6,99€ ou vous pouvez aussi choisir de récupérer la commande à un point retrait gratuitement. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis sous un jour ouvré. Ensuite, le site bordelais met bien évidemment à votre disposition le paiement en quatre fois. Comptez donc 58,88€ au moment de l'achat puis 58,86€ par mensualité. En plus de la garantie standard valable pendant deux ans, l'e-commerçant propose aussi une seconde garantie panne + casse à 24,99€ pour 48 mois et 31,99€ pour quatre ans.Le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II se connectera à vos appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs...) en passant par le Bluetooth. Ce modèle embarque la technologie de réduction de bruit afin d'annuler les bruits autour de vous. Vos chansons préférées seront alors plus agréables à écouter et surtout plus détaillées que jamais. Cette fonctionnalité dispose de trois réglages différents pour adapter le son à celui de votre environnement. Toujours au rayon des fonctionnalités appréciables, l'Assistant Google est de la partie. Grâce à votre voix, vous pourrez lancer la lecture d'un morceau, recevoir des SMS, prendre des appels et bien plus encore.Les haut-parleurs de ce casque égaliseront même leur volume afin de vous permettre de profiter au mieux de la musique. La qualité sonore est clairement au rendez-vous en toutes circonstances. Autre point important, l'autonomie de la batterie qui pourra s'élever jusqu'à une vingtaine d'heures. Après une recharge de 15 minutes, vous aurez déjà récupéré deux heures d'écoute ! Enfin, terminons par la conception de ce modèle qui saura se montrer résistant face aux chocs et à la corrosion. Le confort est également optimal grâce au bandeau doux et aux coussinets moelleux.Si son tarif peut paraître élevé au premier abord, le casque Bose QuietComfort 35 II n'en reste pas moins un exemplaire excellent. Il est à la hauteur dans tous les domaines et possède des fonctionnalités extrêmement pratiques. Voilà une offre à ne pas manquer !