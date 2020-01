Soldes 2ème démarque : toutes les meilleures offres chez Amazon et Cdiscount

Soldes d'hiver : toutes les promotions et réductions de la 2ème démarque en direct !

Soldes d'hiver 2ème démarque : des promotions et réductions toujours plus fortes

Quels e-commerçants surveiller pour cette 2ème démarque des Soldes ?

Comment être sûr de ne pas rater une bonne affaire durant les Soldes 2020 ?

Ce second mercredi des Soldes d'hiver annonce le lancement de la 2ème démarque. Des milliers de nouvelles promotions ont envahi les linéaires numériques des sites e-commerce. Au programme, des prix chocs sur les marques les plus convoitées comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Bose, Nintendo, Xbox ou encore Playstation... Retrouvez dans cette nouvelle sélection de produits, les derniers articles soldés à des prix imbattables.Retrouvez tous les bons plans des Soldes chez tous les e-commerçants :Les Soldes d'hiver ont commencé il y a une semaine jour pour jour. Ce second mercredi des Soldes est un jour important puisqu'il correspond au lancement de la 2ème démarque. Voilà une excellente nouvelle pour les internautes qui vont pouvoir profiter de promotions plus importantes encore que la première semaine.Toujours à la première place des produits les plus recherchés, les smartphones restent le produit phare de ces Soldes d'hiver. Cette deuxième démarque est l'occasion de profiter de promotions pouvant monter jusqu'à 50% sur les grandes marques de smartphones. Ainsi, vous pourrez profiter de prix très intéressants sur les smartphones Apple comme les iPhone, iPhone 8, iPhone X, mais aussi chez ceux du célèbre constructeur coréen Samsung comme le Samsung S9 ou Samsung S10.Bien entendu, pour ceux qui ont un budget plus restreints, vous pourrez profiter de prix imbattables sur les modèles de la marque Xiaomi comme le Redmi Note 8 ou le Mi 9T. Principalement concurrent de Xiaomi, la marque Realme verra aussi les prix de son flaghsip, le Realme 5 chuter et offrir ainsi l'un des meilleurs rapport qualité/prix sur le marché.Enfin les marques Huawei, Honor et OnePlus devraient également proposer des offres très attractives sur bon nombre de leurs smartphones les plus connus.Autres produits très prisés durant cette seconde semaine de Soldes, les PC portables et tablettes tactiles vont également profiter de nouvelles promotions et réductions importantes. Qu'il s'agisse de PC portable du bureau ou de modèles plus orientés gaming, tout le monde pourra trouver son bonheur. Apple Macbook, Asus Vivobook, Asus ROG ou encore HP Omen, toutes les marques y passent et on ne va pas s'en plaindre !Du côté des casques et des écouteurs bluetooth, les bons plans seront tout aussi intéressants. C'est probablement le meilleur moment pour craquer sur les dernier Apple Airpods Pro ou de profiter de la réduction de bruit du célèbre Bose Quiet Confort II à prix cassé.Les gamers ne seront pas en reste avec de très bonnes affaires sur les consoles et jeux vidéo. Vous pourrez bénéficier notamment de bons plans sur les jeux et accessoires Nintendo Switch et sur les bundles PS4 et Xbox. Et parce qu'un bon jeu se déguste devant une belle télévision, les smart TV seront également de la fête avec des réductions fortes chez Samsung, LG et Philips.Depuis le début de ces Soldes 2020, les plus importants e-commerçants de l'Hexagone se livrent une véritable bataille pour proposer les meilleures offres sur les produits high-tech.Face à cette concurrence forte, Amazon et Cdiscount mènent la danse des bons plans et promotions. Les deux géants du e-commerce français affichent des prix imbattables sur un très grand nombre de produits. Smartphones, PC portable, disque SSD, consoles, smart TV... tout y passe ! En plus des prix les plus attractifs, Amazon et Cdiscount possèdent un atout non-négligeable, à savoir un catalogue de produits très profond leur permettant de proposer un maximum de références dans toutes les catégories de produits.Malgré cette domination, d'autre e-marchands tirent leur épingle du jeu. C'est le cas notamment de Fnac et Darty qui proposent de très bonnes affaires sur les produits high-tech mais aussi culturels. En ce qui concerne l'électroménager, Darty fait office de référence avec des promotions très intéressantes et un SAV d'excellente qualité. Rue du Commerce est aussi très présent avec des prix cassés notamment sur l'informatique et les composants PC. Enfin, Rakuten propose également des prix très compétitifs sur les smartphones, en particulier sur les marques Apple, Xiaomi, Huawei et OnePlus.Chaque jour, l'équipe Clubic Bons Plans scanne les linéaires numériques de chacun de ces e-commerçants pour vous partager les meilleures promotions. Gardez l'œil ouvert sur Clubic !Pour ne rien manquer de ces Soldes d'hiver 2020, restez connectés sur Clubic.com. Notre page bons plans spécial "Soldes d'hiver 2020" agrège en direct les dernières offres chez Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty, Rakuten et bien d'autres.N'hésitez pas à suivre également le compte Twitter Clubic Bons Plans pour suivre tout au long de la journée les meilleures offres, quelque soit le produit que vous recherchez !