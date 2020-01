Forfait mobile : tout savoir de l'offre RED 60 Go à 12€/mois à vie

RED by SFR, un forfait pour la vie

Le forfait parfait

Le tarif de cette formule mise en ligne par RED est valable jusqu'au 20 janvier prochain. Il faut également savoir qu'il s'agit d'un forfait RED sans engagement que vous pourrez résilier n'importe quand. Autre bonne nouvelle, le prix mensuel est garanti à vie ! Il ne connaîtra pas d'augmentation au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez d'autres opérateurs. Bien évidemment, vous devez être un nouveau client pour bénéficier de ce bon plan. Enfin, comptez toujours sur la présence de 10€ supplémentaires demandés pour votre nouvelle carte SIM au moment de la souscription.Ce forfait met à votre disposition 60 Go d'internet chaque mois avec la possibilité d'effectuer quatre recharges de 1 Go chacune contre 2€ à chaque fois. Les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Rappelons qu'un appel unique ne peut dépasser une durée de trois heures. Pour les SMS/MMS, ils sont aussi illimités mais seulement vers la métropole. Jusqu'à 200 destinataires par mois peuvent être contactés.À l'étranger, vous pouvez appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité depuis l'Union Européenne ainsi que les DOM. Dans ces zones, 8 Go d'internet supplémentaires seront utilisables. Enfin, l'option SFR Cloud vous permettra de stocker jusqu'à 100 Go de données en ligne. Avant de conclure, précisons que vous pouvez personnaliser ce forfait en choisissant 100 Go d'internet (+8€/mois) et/ou plus de possibilités à l'étranger contre 5€ en plus sur votre facture tous les mois.Voilà un forfait qui s'adaptera à vos envies comme à vos besoins. L'offre est complète et ne cache pas la moindre mauvaise surprise. C'est donc le moment idéal de changer d'opérateur en ce début d'année 2020.