Soldes 2020: la sélection des meilleurs smartphones à moins de 200€ par Clubic

Notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 200€

Des smartphones de plus en plus performants...et de plus en plus chers

Des téléphones abordables sans compromis

Les Soldes 2020 pour renouveler votre smartphone sans vous ruiner

Qui a dit que la téléphonie est un secteur hors de prix ? Avec les Soldes 2020, les prix des appareils n'a jamais été aussi bas et vous pouvez faire de très bonnes affaires sur un nombre impressionnant de modèles alliant design, performances et technologie. Les promotions sont nombreuses depuis quelques jours mais rassurez-vous, nous avons listé les meilleures disponibles à l'heure actuelle pour faciliter votre shopping et vous permettre d'utiliser rapidement votre prochain smartphone.Le smartphone est un objet unique et tout simplement indispensable dans notre quotidien. C'est un couteau-suisse offrant 1001 services au cours de la journée. Le matin il vous permet de lire les dernières nouvelles ou d'écouter la radio, de savoir le temps qu'il fait et le temps pour vous rendre au bureau selon la circulation. Au cours de la journée, vous pouvez lire et répondre à vos mails mais aussi travailler sur des documents partagés et discuter avec vos proches. La nuit tombant, vous pouvez vous détendre et écouter de la musique, jouer ou regarder une série.Cet appareil ultra polyvalent a évolué en un peu plus de 10 ans. Depuis les premiers appareils tactiles, les constructeurs ont intégré de nouvelles technologies démultipliant les usages. Désormais les smartphones sont nos appareils photos, avec une qualité sans précédent de jour comme de nuit. Les écrans sont de plus en plus grands et sans bordures. Le plastique a laissé place à des matériaux nobles comme l'aluminium ou le verre. Enfin des capteurs biométriques ont fait leur apparition pour s'identifier rapidement ou payer un commerçant sans sortir sa carte bleue.Avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, le smartphone est devenu petit à petit un appareil de luxe. Certains constructeurs n'ont pas hésité à faire payer leurs innovations au prix fort, dépassant allègrement la barre des 1000 euros. Les téléphones les mieux équipés sont devenus dès lors inabordables pour une large partie du public qui ne pouvait pas mettre une telle somme dans un téléphone.Mais ça c'était sans compter sur l'arrivée d'une concurrence venue de Chine bien décidée à remettre de l'ordre dans le marché. On peut citer Huawei, qui est aujourd'hui le deuxième vendeur de smartphones en France mais aussi Xiaomi ou OnePlus dans une certaine mesure, qui ont amené dans les boutiques des smartphones à un prix bien plus accessible sans sacrifier l'aspect technologique et les innovations.Ces marques proposent depuis plusieurs mois déjà des appareils qui disposent d'une énorme batterie pour une autonomie de plus d'une journée, des derniers capteurs photos disponibles ou encore d'écrans AMOLED pour des contrastes infini et un très bon rendu colorimétrique.Ces différents constructeurs ont senti le vent tourner et ont investi le marché du milieu et de l'entrée de gamme, avec des téléphone entre 150 et 300 euros qui n'ont parfois rien à envier à des appareils deux à trois fois plus chers. Ces marques préfèrent vendre au plus large public plutôt que de faire de la marge. Une stratégie payante pour ces acteurs qui taillent des croupières aux acteurs historiques.Ces derniers ont bien été obligés de riposter et ont sorti ces derniers mois des appareils suivant la même philosophie : être bon voire très bon et pas cher. Les derniers smartphones sont un parfait compromis entre prix et puissance, offrant ce qu'il faut pour accomplir les taches quotidiennes numériques comme la consultation de ces mails ou la navigation sur le web et la vidéo en streaming, le tout sans fioritures.Si les prix ont déjà bien fortement baissé dans le secteur, les Soldes d'hiver sont une période où les tarifs chutent drastiquement sous la barre des 200 euros sur des modèles extrêmement populaires.Les vendeurs en ligne n'hésitent pas à casser les prix sur des incontournables des marques Samsung, Xiaomi ou encore Huawei, ce qui vous permet d'accéder aux dernières innovations et de retrouver un appareil élégant, fluide et performant chaque jour qui passe.Nous vous invitons donc à consulter nos sélections mais attention, il ne faudra pas trop tarder pour bénéficier de ces remises. Comme nous vous le disions, le smartphone est un objet très demandé et les clients vont se précipiter sur les meilleures offres disponibles, dont celles que nous vous présentons juste au-dessus.Comment faire donc pour ne pas se faire avoir ? La réponse est simple : soyez réactifs ! Les stocks étant limités il faut absolument passer commande rapidement pour être sur de recevoir votre appareil et ne pas laisser un autre client vous passer devant. Nos listes sont réactualisées en permanence par notre équipe d'experts, ce qui signifie que si votre modèle préféré n'est plus en stock sur un site, il se peut qu'il ne soit chez un autre revendeur et nous sommes constamment en alerte pour vous proposer les derniers bons plans du web dès qu'ils sont en ligne.Egalement nous vous invitons à retrouver notre liste de tests. Toute l'année nous recevons et décortiquons des dizaines de smartphones. Les plus luxueux bien sur, mais également les modèles d'entrée et de milieu de gamme passent dans les mains de nos journalistes qui sauront vous donner des conseils d'utilisation et vous recommander tel ou tel smartphone selon vos besoins et votre budget.C'est le moment de craquer pour un nouveau smartphone. Profitez des Soldes d'hiver 2020 pour faire l'acquisition d'un modèle à moins de 200€ et découvrir tous ces jeux vidéo auparavant inaccessibles et regagner en rapidité et en confort d'utilisation. Et c'est votre porte-monnaie qui sera également satisfait !