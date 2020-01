Soldes Cdiscount : disque dur externe Maxtor 4 To de stockage à moins de 80€

4 To pour moins de 80 €

Lire aussi : Découvrez notre comparatif des meilleures cartes graphiques

Un accessoire performant tout en sobriété

Le disque Maxtor HDD STSHX-M401TCBM bénéficie donc d'une jolie réduction lors de ces soldes d'hiver en passant de 119 € à seulement 79,99 € sur le site de Cdiscount. En achetant aujourd'hui ce produit Maxtor, vous ferez ainsi une économie de 39 €. Avec un disque dur externe d'une capacité de 4 To vous pourrez conserver tous vos films, séries, logiciels, photos et autres documents volumineux de façon sécurisée durant de longues années. Vous pouvez profiter d'une livraison gratuite sur cet achat Cdiscount et pour un peu moins de 2 € au total, il vous sera possible de régler ce disque dur de la filiale Seagate en 4 mensualités.Le disque dur externe Maxtor HDD STSHX-M401TCBM offre une gigantesque capacité de stockage à un format ultra portable. Ainsi, vous pourrez emporter ce disque partout avec vous et très facilement. L'accessoire Maxtor fait en effet seulement 2,5 pouces (soit 118.2 mm x 82 mm x 19.85 mm) et ne pèse que 236 g. Son design élégant et sa couleur noire en font un accessoire qui peut facilement s'utiliser à la maison comme au travail. Il possède une interface USB 3.0 offrant un débit de transfert de 5.0 Gbps. Il est compatible aussi bien avec Apple MacOS X 10.4.8 ou ultérieur, qu'avec les appareils Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10. Il tourne de 5° à 40°. Ce disque dur est sous garantie pendant une durée de 3 ans.Si vous recherchez un disque dur externe à la mémoire d'éléphant qui soit à la fois léger, pratique et compatible avec Apple comme avec Windows, le Maxtor HDD STSHX-M401TCBM 4 To pourrait bien être l'outil qu'il vous faut !