Soldes : un code promo fait chuter le prix de l'iPhone XS 64 Go

Une fois encore, c'est le site bordelais Cdiscount qui a mis en ligne cette réduction. Pour activer cette fameuse remise immédiate de 10%, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre achat : APPLE. Vous pouvez choisir de régler le montant demandé en quatre fois, soit 166,38€ pour le premier versement puis 166,36€ par mensualité. Les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur colis à domicile sous un jour ouvré et sans frais supplémentaires. Un essai gratuit peut être activé à tout moment (puis 29€ pour la première année). Maintenant, évoquons les spécificités techniques du mobile de la marque américaine.Cet iPhone XS est composé d'un écran OLED avec une diagonale de 5,8 pouces et une définition de 2436 x 1125 pixels. Cette dalle est absolument somptueuse et elle affichera n'importe quel type de contenu parfaitement. À l'intérieur du smartphone, un processeur A12 Bionic est de la partie, accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Une telle configuration vous permettra de naviguer sans ralentissements sur l'interface et d'une application à l'autre. En jeu, vous profiterez aussi d'un rendu optimal sur l'ensemble des titres téléchargeables via l'App Store.La partie consacrée à la photographie n'est pas en reste grâce au double capteur positionné au dos du smartphone. Il s'agit d'un module 12 mégapixels avec objectif stabilisé et d'un secondaire de 12 mégapixels également avec télé-objectif stabilisé. En frontal, un ultime capteur de 7 mégapixels répond à l'appel. Évoquons à présent l'autonomie de l'iPhone XS. La batterie 2658 mAh assurera son rôle pendant une journée complète. Enfin, cet exemplaire saura aussi se montrer résistant avec sa certification IP68. Il est donc protégé contre la poussière ainsi que l'immersion pendant 30 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur.Avec l'iPhone XS, vous ne serez clairement pas déçu. Le mobile d'Apple n'a rien à envier à la concurrence malgré sa sortie initiale en fin d'année 2018. Son rapport qualité/prix est excellent pendant les soldes. Lancez-vous !