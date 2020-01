Soldes : l'enceinte multiroom Bose SoundTouch 20 III à prix imbattable chez Darty

Un appareil au son riche et dynamique

Ultra connectée, l'enceinte Bose transforme votre maison en juke-box

Bose. Un nom qui sonne comme une référence indéboulonnable chez les amateurs de son et de hi-fi. La marque américaine a au fil des décennies acquis un vrai savoir-faire à ce sujet et propose des casques, des ensembles home-cinema et des enceintes conçues pour vous faire profiter d'une expérience renouvelée dans l'écoute de votre musique.L'enceinte SoundTouch 20 III est l'exemple même de cette profession de foi. L'appareil possède deux haut-parleurs et un caisson de basses puissant pour reproduire fidèlement chaque morceau et les détails les composant. Les voix sont mises en avant, claires, mais les instruments sont parfaitement à leurs place pour une sensation enveloppante et un rendu très dynamique.L'appareil est sans-fil et bénéficie d'une connexion Bluetooth pour se raccorder à tous vos appareils. Lancez de la musique depuis votre smartphone en local ou depuis n'importe quel service de streaming directement sur votre appareil. Idéal pour animer une soirée chez vous. L'application dédiée vous permet de paramétrer vos services préférés pour un accès encore plus simple à vos playlists.Enfin la SoundTouch 20 III est un système mutliroom. Vous pouvez apparier plusieurs enceintes Bose dans chacune des pièces de votre maison et jouer de la musique en simultané pour ne pas perdre le fil de votre chanson ou de votre podcast si vous passez d'une pièce à une autre.L'enceinte Bose SoundTouch 20 III est disponible dès à présent pour les Soldes d'hiver 2020 à un tarif de 239,99€ dans sa version noire. Un accessoire indispensable pour commencer l'année en musique avec un son professionnel et de très grande qualité !