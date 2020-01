🔥 Soldes Apple : 85€ de réduction sur l'iPhone 11 chez Cdiscount !

Un code promo pour une remise de -10 %

L'iPhone 11, un monstre de performances

Pour profiter de la réduction accessible sur le site de Cdiscount sur l'iPhone 11, il vous faudra simplement inscrire le code promo suivant : « APPLE » dans la case dédiée, avant de passer à la caisse. Cette combinaison vous fera baisser de 10 % le prix du smartphone. L'appareil étant actuellement affiché à 859 €, vous paierez donc votre précieux seulement 773,10 € et ferez ainsi une économie de 85,90 € exactement.Victime de son succès, l'iPhone ne fera son retour dans les entrepôts du e-commerçant bordelais que le 24 janvier, vous recevrez donc votre commande, chez vous, aux alentours du 29 janvier. Comme d'habitude sur Cdiscount, vous pouvez régler votre achat en 4 fois, moyennant une petite participation financière.Sorti au troisième trimestre 2019, l'iPhone 11 a reboosté l'image de la marque à la pomme avec des performances encore plus convaincantes qu'espérées. L'iPhone embarque le très réactif processeur Apple A13 Bionic (7 nm+) ainsi que 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage atteignant les 128 Go. En plus d'être particulièrement vif, le smartphone Apple dispose d'une autonomie ultra satisfaisante avec une batterie d'une capacité de 3 110 mAh qui bénéficie de la recharge rapide jusqu'à 18 W.Côté esthétique, son magnifique écran LCD IPS Liquid Retina d'un format de 6,1 pouces arbore une superbe définition de 1 792 x 828 pixels (326 ppi) et est doté d'un revêtement antitrace.La partie photo défit la concurrence en proposant des clichés d'une excellente qualité. L'iPhone est ainsi équipé d'un double capteur 12 MP (ƒ/1,8) + 12 MP (f/2,4) grand-angle qui affiche un nombre de détails impressionnant. On peut également noter que l'iPhone détient la certification IP 68 qui garantit une bonne étanchéité.Ne passez pas à côté de cette jolie réduction sur l'iPhone 11 et rendez-vous vite sur le site de Cdiscount pour vous le procurer au meilleur prix.