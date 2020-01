Soldes Amazon : chute de prix sur la souris Logitech G903 LightSpeed

Un accessoire d'une très grande précision

Jusqu'à 180 heures d'autonomie pour des parties sans interruption

Pour jouer confortablement sur PC, une bonne souris s'impose comme un indispensable. Plus le périphérique est de qualité, précis et possède une courte latence, plus vos compétences sont améliorées et gagner toutes vos parties, notamment sur des jeux compétitifs avec des amis ou des anonymes bien entrainés.La Logitech G903 LightSpeed est un accessoire qui répond aux besoins des gamers. Elle offre une précision et une vitesse inégalée avec un suivi 1:1 et une résolution maximale de 16K, sans aucun à-coup, ni irrégularité pour une vitesse sans précédent. Grâce à sa technologie sans fil LightSpeed, votre progression dans le jeu est facilitée et vous obtenez un avantage crucial face aux joueurs équipés d'une souris classique.Complète aves ses nombreux boutons paramétrables, la souris ne manque pas non plus de style avec un rétro-éclairage LightSync totalement paramétrable pour choisir la couleur que vous souhaitez. Effet garanti dans le noir ! Vous pouvez également créer des passerelles entre vos autres périphériques Logitech équipés de la même technologie pour accorder les couleurs de tout votre équipement.Enfin le constructeur a placé énormément d'efforts dans l'autonomie de son périphérique. La Logitech G903 LightSpeed possède une batterie pouvant tenir environ 140 heures de jeu éclairage activé et 180 heures si il est éteint. Le modèle est également compatible avec le système de charge sans fil Powerplay, pour continuer à jouer même l'accessoire vide.Cet accessoire a été conçu pour des gamers par des gamers. Encore faut-il avoir les moyens de mettre la main dessus. C'est ce qu'a compris Amazon qui vous propose la Logitech G903 LightSpeed à seulement 95,01€, soit 36% de réduction. N'attendez plus et sautez sur cette occasion de devenir le meilleur joueur de votre team !