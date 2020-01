Soldes Fnac: Sélection Clubic des PC ultra portable ACER -15%

Des ordinateurs Acer pour tous les besoins



Trois machines puissantes et légères en promotion pour les Soldes 2020



Le PC portable reste la machine polyvalente par excellence. Le format est un compromis parfait entre performances, légèreté et confort d'utilisation. Les machines sont les seules à apporter un vrai clavier complet et un trackpad pour une utilisation précise de l'ensemble des applications de bureau. Elles intègrent également les dernières puces Intel et les plus récentes cartes graphiques signées NVIDIA pour offrir toujours plus de puissance que ce soit dans les logiciels de bureau que dans les derniers jeux du moment.Avec notre sélection dédiée aux machines Acer, vous avez accès à des machines adaptées à vos besoins et vos différentes taches quotidiennes. Avec un point commun toutefois : des prix en forte baisse grâce aux Soldes d'hiver 2020. C'est le moment de renouveler votre équipement avec un ordinateur portable Acer qui vous assistera durant de nombreuses années.On commence cette sélection avec le PC portable Acer Swift 3. Ce modèle est composé d'un écran de 14 pouces IPS de résolution 1920 x 1080 pixels. Il permet d'afficher des millions de couleurs et offre un excellent niveau de détail pour les utilisateurs de logiciels de retouches d'image et de montage vidéo.A l'intérieur de la bête on retrouve un Intel Core i5 8265U associé à une carte graphique Intel UHD Graphics 620 pour tous vos besoins de puissance au fil de la journée. En plus de ces composants, 8 Go de mémoire vive et un disque dur SSD de 256 Go complètent la fiche technique. L'appareil possède également 3 ports USB, dont 2 ports USB 3.1 pour des transferts de fichiers à haute vitesse.L'Acer Swift 3 est disponible dès à présent à un prix de 679€, soir 15% d'économies par rapport à son tarif habituel.On continue avec l'Aspire 5, un ordinateur grand public pensé pour convenir aux besoins informatiques les plus communs. Là encore le constructeur fait la part belle à une dalle de 14 pouces LED Full HD, mais utilise un chipset Intel Core i3 7020U cadencé à 2,3 GHz. Le stockage est lui de 128 Go et toujours en SSD pour une excellente vitesse de lecture et d'écriture et des chargements plus rapides de vos applications.A l'intérieur Acer a fait le choix de Windows 10 pour vous permettre d'accéder aux millions d'applications disponibles pour la plateforme. Son poids de seulement 1,5 kg en fait un compagnon indispensable et fort pratique pour tous déplacements professionnels ou privés.La Fnac vous propose ce modèle de grande qualité pour un prix de 425,05€, soit là encore 15% d'économies par rapport à son prix de base.Enfin nous terminons cette sélection par l'Ace Spin 11,6 pouces, un appareil très abordable pour le plus large public. La marque a réussi un compromis entre légèreté, tarif très bas et performances.Pour un poids de seulement 1,25 kg, vous avez accès à de solides performances pour naviguer sur le web avec fluidité, communiquer avec vos amis et regarder des vidéos durant tout un trajet. Son autonomie moyenne est d'ailleurs annoncée à 10 heures au total. 64 Go de stockage vous permettent d'ailleurs de télécharger quelques films avant de partir en voyage mais également d'installer vos applications bureautiques préférées pour travailler en mobilité.L'Acer Spin est quant à lui proposé avec une remise de 23% par la Fnac, ce qui fait un tarif de 269,99€. Une offre à ne manquer sous aucun prétexte.