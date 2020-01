Soldes : notre sélection des meilleures offres sur les aspirateurs Dyson

Des aspirateurs performants

Toutes les promosDarty sur les apirateurs Dyson

Les progrès technologiques des aspirateurs modernes nous permettent d'en finir avec les sessions de ménage interminables. Plus puissants, mais aussi plus légers et plus autonomes, les aspirateurs dernier cri nous permettent des économies de temps et d'effort. Les soldes Darty nous proposent de découvrir quatre aspirateurs Dyson de belle qualité à prix réduit. On en profite !L'aspirateur Dyson V7 Motorhead origin est un aspirateur balai sans sac avec un réservoir. Il embarque une pièce détachable que vous pouvez utiliser pour des surfaces plus petites ou plus difficiles à atteindre. Il est très léger: seulement 2,4kg, ce qui vous permet de ne pas vous épuiser à le manier. Le manche se fixe au mur pendant que vous le rechargez, ce qui prend tout de même 3,5h pour une autonomie de 30 minutes. Enfin, il est équipé d'une tête qui pivote à 180° ainsi que de plusieurs embouts adaptés à diverses utilisations. Il est à 249€ au lieu de 299€ en ce moment grâce aux soldes Darty !Le Dyson Cyclone V10 Motorhead est lui aussi un aspirateur balai, mais beaucoup plus puissant que le précédent. Il a une puissance de 25,2 Volts et peut aspirer en continu pendant au moins 60 minutes. Tout aussi léger (2,5kg) il a cependant une efficacité décuplée par sa brosse motorisée à entraînement. L'aspirateur à main détachable est lui aussi inclu, et propose un variateur de puissance dépendant des besoins de l'utilisateur. Le réservoir est entièrement lavable, ainsi que le filtre. Il s'accompagne d'une station murale de chargement. Il est à 379€ au lieu de 449€ chez Darty !Le Dyson Big Ball Parquet 2 est un aspirateur traineau qui permet un control optimal de vos surfaces à nettoyer, notamment grâce à ses poignées articulées à 360° et sa capacité à se relever lorsqu'il se renverse. Un autre avantage du Big Ball Parquet 2 est son grand réservoir facile à nettoyer qu'il vous suffit d'ouvrir grâce à un bouton pour vider. Encore une fois, le réservoir et le filtre sont nettoyables à l'eau. Il est aussi relativement silencieux, ce qui est un plus bienvenu pour cet appareil très puissant. Il bénéficie de 50€ de remise sur Darty et est à 249€ seulement en ce moment.Pour terminer, le Dyson V6 animal extra est un aspirateur balai lui aussi très puissant. Il est spécifiquement conçu pour capturer les poussières fines, grâce à son flux d'air mais aussi aux brosses motorisées aux poils en fibres de carbone et nylon. C'est aussi le plus léger de cette sélection, seulement 2,2kg qui permettent de le soulever pour atteindre les recoins éloignés. Il est lui aussi équipé de la pièce à main détachable, et de plusieurs niveaux de puissance. Il est réduit à 349€ au lieu de 449e chez Darty, et la livraison sous 2 jours est offerte ! Profitez-en dès aujourd'hui.Les soldes Darty proposent un grand choix de produits électroménagers. Grâce à la sélection Clubic, il vous suffit de faire votre choix et de profiter des remises des soldes d'hiver !