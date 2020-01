Soldes Cdiscount: Faites 80€ d'économie sur l'achat d'un disque dur interne NAS Iron Wolf 8TO

Un disque aux capacités monstrueuses !

Fiable et robuste

Pour économiser 80€ sur cet article, vous allez devoir vous rendre chez Cdiscount. Il est toujours possible de payer en quatre fois sur le site bordelais. Comptez 56,33€ au moment de l'achat puis 56,30€ par mensualité. En ce qui concerne la livraison à domicile, elle vous sera facturée à partir de 6,99€. Récupérer la commande à un point retrait est gratuit. Si vous désirez recevoir le colis chez vous sans payer et sous un jour ouvré, activez votre essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ pour la première année). Enfin, la garantie du fabricant (service et maintenance) est valable 3 ans et celle de Cdiscount (pièces, main d'œuvre et déplacement) s'étend sur 2 ans.Ce disque dur interne Seagate NAS Iron Wolf dispose d'un espace de stockage de 8 To. Vous pourrez donc y stocker des fichiers très volumineux comme des jeux vidéo, des vidéos et bien plus encore. Il s'agit d'un modèle d'une taille de 3,5 pouces et doté d'une interface SATA 6 Gb/s. Concernant ses performances maintenant, il affiche un débit de transfert interne pouvant atteindre 180 Mo/s. Pour ce qui est du débit de transfert du lecteur, il est de 600 Mo/s (externe).Cet exemplaire fabriqué par Seagate peut se targuer d'avoir des capacités de haute volée. Mais ce n'est pas tout puisque le disque dur embarque des fonctionnalités bien utiles. Notons par exemple la présence de l'IronWolf Health Management qui vous permettra de récupérer des données et de prévenir les éventuels soucis que vous pourriez rencontrer. En cas d'erreur de manipulation, les services de récupération Rescue se tiendront à votre disposition pour "ressusciter" vos fichiers disparus. Ce service pourra vous prêter main forte en cas de corruption des données ou même si votre matériel venait à être endommagé.Le disque dur interne Seagate NAS Iron Wolf 8 To est un modèle complet, performant et solide. Il répondra à toutes vos sollicitations en accueillant tous les fichiers que vous désirez. Profitez donc de ce tarif réduit pour l'acheter.