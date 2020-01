Soldes 2020 : trottinette électrique Xiaomi M365 à moins de 350€ !

C'est encore mieux à deux roues

Une trottinette plus que parfaite

Prenons la route vers le site Rakuten pour cette bonne affaire. Attention car les stocks pourraient s'épuiser très rapidement. Vous pouvez choisir de régler votre commande en quatre fois (86,24€/mois) ou même en dix fois (36,97€/mois) afin de ne pas trop affecter votre budget mensuel. Fort heureusement, la livraison à domicile est gratuite et elle interviendra entre 48-72h après la validation de l'achat. C'est absolument parfait si vous attendiez votre trottinette avec impatience. Enfin, en adhérant gratuitement au Club Rakuten, vous recevrez une remise de 34,50€ utilisable sur un prochain panier. Passons aux caractéristiques de ce modèle.La trottinette électrique Xiaomi M365 peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h en mode commun et 18 km/h en activant l'économie d'énergie. Au total, elle pourra parcourir une trentaine de kilomètres en une seule charge grâce à sa batterie 280Wh. Le temps de recharge est d'environ 5h30. Toujours du côté des spécificités techniques, précisons que cet exemplaire peut supporter une charge allant jusqu'à 100 kg et que la taille des pneus gonflables est de 8,5 pouces. Le poids total de la trottinette s'élève à 12,5 kg.Les qualités de cet exemplaire sont nombreuses, à commencer par son ergonomie. En effet, le guidon est doté de poignées antidérapantes et vous pourrez aussi plier la trottinette en trois étapes pour la stocker facilement chez vous. La sécurité est également de mise grâce à la présence de phares ultra-lumineux et d'une accélération contrôlée. Le double système de freinage avant-arrière réduit la distance nécessaire pour s'arrêter en cas d'urgence. Enfin, Xiaomi a conçu un appareil extrêmement solide avec son imperméabilité IP54 qui le protège contre les poussières et les projections d'eau.La trottinette électrique Xiaomi M365 est une valeur sûre. Elle convient à tous les usages en garantissant une sécurité optimale. Ses performances sont à la hauteur pour vous rendre au travail tous les jours au travail si vous habitez en ville. Nous vous recommandons vraiment cet achat !