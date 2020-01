Soldes Amazon : 7 promos à prix cassés à ne surtout pas manquer

Soldes Amazon : le TOP des deals immanquables ce mercredi !

Quels produits privilégier pendant les soldes ?

Amazon : le roi des soldes ?

Quoi de mieux pour bien débuter une nouvelle année que plusieurs jours de promotions ?! C'est ce que les soldes d'hiver 2020 nous promettent. Pendant environ un mois, des appareils divers et variés seront plus abordables que jamais sur les plus grands sites e-commerçants. Tablettes tactiles, smartphones, jeux vidéo, ordinateurs, téléviseurs... Tout va y passer ! Hélas, il n'est pas évident de savoir où donner de la tête face à ces centaines de bonnes affaires qui s'éparpillent aux quatre coins du web. C'est à ce moment que la Team Clubic Bons Plans fait son entrée pour vous aider dans vos choix.La sélection que vous vous apprêtez à découvrir rassemble six appareils commercialisés par Amazon. Si ces produits sont tous différents, ils partagent tout de même certaines similitudes. Par exemple, ils sont issus des plus grandes marques de leur domaine respectif. Vous êtes donc sûr d'avoir de la qualité entre vos mains au moment de recevoir votre commande. Ne vous inquiétez pas, nous allons détailler toutes modalités ainsi que les informations essentielles à connaître dans les paragraphes qui vont suivre.Durant les soldes, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi avec les réductions parfois colossales qui peuvent s'appliquer. Bien entendu, c'est à vous de cerner vos besoins histoire de vous tourner tout de suite vers l'appareil high-tech qui simplifiera votre quotidien. Faisons donc le point sur les catégories concernées par les promotions que vous venez de découvrir.Tout d'abord, il y a les smartphones. C'est bien connu, nos chers téléphones intelligents sont toujours extrêmement demandés. Durant les soldes, les exemplaires haut de gamme sont proposés à des tarifs préférentiels. Il n'y a pas de meilleur moment pour changer votre mobile surtout s'il commence à accuser le poids des années. Cependant, si votre budget n'est pas au beau fixe, vous pouvez également compter sur des exemplaires de milieu de gamme. Chez les plus grandes marques (Samsung, Xiaomi, Huawei...), ces smartphones embarquent même des caractéristiques pouvant faire penser à du très haut de gamme. Il faut donc bien choisir et ne pas hésiter à comparer les modèles entre eux pour flairer la bonne affaire.Les casques audio ne sont pas non plus en reste pour les soldes. Si la qualité sonore est un argument de vente logique, il est également important de s'assurer que l'exemplaire sélectionné puisse tenir la cadence dans tous les domaines. Il faut s'assurer de sa solidité, du confort pour les longues sessions ou même de l'autonomie pour les casques sans fil. Quelques fonctionnalités comme la réduction de bruit active peuvent aussi améliorer durablement la qualité d'écoute.Enfin, nous avons aussi à notre disposition des ordinateurs. Une fois encore, c'est à vous de choisir selon vos envies. Il existe des produits pensés pour la bureautique et d'autres pour le gaming. Ces derniers sont bien évidemment plus chers car leur configuration est bien plus robuste. Pour ce qui est des tablettes tactiles, il y a pas mal de choix chez Amazon. Un tel appareil peut s'avérer être une véritable alternative à un smartphone si jamais le votre n'est pas très performant.Inutile de présenter encore une fois le géant américain. Amazon dispose des rayons les plus fournis parmi les e-commerçants. Autant dire tout de suite que vous devriez y trouver votre bonheur. De plus, le site tente à chaque fois d'aider au mieux ses clients. Cela passe par une interface simple à appréhender mais aussi par des services aux fonctionnalités bien pratiques. Nous allons donc vous expliquer de quelle manière Amazon vous épaulera pendant les soldes.Tout d'abord, la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine du moment que vous dépassez les 25€ d'achat. C'est déjà un excellent point. Ensuite, les produits les plus onéreux peuvent généralement être payés en quatre fois. Pour étaler les paiements, vous aurez uniquement à remplir un formulaire au moment de valider l'achat concerné. Une fois encore, c'est simple. Enfin, Amazon n'hésite pas non plus à proposer des assurances supplémentaires (contre les pannes, les dégâts accidentels...) pour protéger au mieux vos appareils.Nous ne pouvions pas passer à côté d'Amazon Prime. Vous connaissez sans doute l'abonnement premium du site américain. Dès que vous activerez l'essai gratuit valable pendant 30 jours, tous les avantages seront mis à votre disposition. Citons par exemple la livraison sous un jour ouvré, l'accès à Prime Video et Amazon Music ou encore la possibilité de recevoir des mails lorsque de nouvelles promotions sont mises en ligne. Amazon Prime est un allié de choix pendant les soldes et pour les clients réguliers. Si vous comptez prolonger votre abonnement au-delà de la période d'essai, comptez seulement 49€/an.Vous l'avez compris, Amazon est l'adresse parfaite pour profiter au mieux des soldes d'hiver 2020. Vous y trouverez de tout et c'est un vrai paradis pour les amateurs de high-tech. Voilà pourquoi nous vous conseillons vivement d'écumer les rayons virtuels du site jusqu'au 4 février prochain.Il est grand temps de vous laisser. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cet article si vous avez besoin de précisions complémentaires. Nous tacherons d'y répondre dès que possible. Pensez aussi à repasser régulièrement sur Clubic pour découvrir les promotions les plus alléchantes de ces soldes d'hiver.Pour accéder aux ventes flash et promotions des Soldes chez tous les e-commerçants, cliquez sur les liens ci-dessous :