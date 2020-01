Soldes 2020 : notre sélection de smartphones Samsung en promo

Toute une galaxie de mobiles

Profitez des soldes au maximum !

Les soldes viennent de débuter et vous avez jusqu'au 4 février prochain pour en profiter. Si vous aviez besoin de changer votre téléviseur, d'acheter une console de jeux ou bien de vous procurer un nouvel ordinateur, vous trouverez forcément ce que vous cherchiez. Pour le moment, nous allons uniquement nous pencher sur les smartphones mais pas n'importe lesquels. À Clubic, nous misons autant sur la qualité que sur les petits prix. C'est pourquoi nous mettons régulièrement en avant des appareils fabriqués par les plus grandes marques de l'industrie.Ainsi, c'est la multinationale incontournable de ce milieu Samsung qui est mise en lumière via cette sélection. La firme est connue pour ses téléphones puissants, dotés d'un écran somptueux et d'un design des plus réussis. Hélas, le prix peut parfois décourager l'acheteur mais durant les soldes, des exemplaires de milieu de gamme comme de haut de gamme voient leur tarif baisser parfois drastiquement.C'est donc plus que jamais le moment d'en profiter pendant qu'il en est encore temps. Nous allons donc tout de suite dévoiler les heureux élus qui ont gagné leur place dans cette sélection. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.Commençons tout d'abord avec la plus connue de toutes les gammes : les Galaxy S. Cette lettre fait tout simplement référence aux mobiles très haut de gamme du fabricant sud-coréen. Il faut bien le reconnaître, ces exemplaires ne sont pas destinés à tous les budgets mais les soldes peuvent permettre d'économiser de précieux euros. Ces smartphones sont vraiment à destination des utilisateurs qui veulent profiter d'une expérience optimale. Les mobiles Galaxy S disposent de performances impressionnantes, d'une qualité photo indéniable et d'un écran superbe. C'est par exemple le cas de la récente série Samsung Galaxy S10.D'un autre côté, nous avons aussi la gamme des Galaxy A. Cette fois, nous sommes face à des téléphones de milieu de gamme bien plus abordables pour la plupart des gens. Même si leurs capacités par rapport aux "S" sont plus limitées, ces mobiles bénéficient généralement d'une configuration très solide. Ils sont aussi moins gourmands en terme de ressources et préservent donc l'autonomie si précieuse de la batterie. Là encore, différentes séries sont proposées et il est même possible d'y trouver des modèles d'entrée de gamme.Il existe bien d'autres smartphones conçus par Samsung. Cependant, nous avons là un bon compromis pour chaque utilisateur avec ces deux gammes. C'est tout simplement à vous de choisir selon le montant que vous êtes prêt à débourser. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours entre vos mains de superbes smartphones qui sauront vous accompagner dans toutes les tâches du quotidien.Comme la plupart des produits lors des soldes d'hiver, les smartphones sont très demandés et les stocks peuvent rapidement s'épuiser. Nous allons donc vous donner quelques astuces pour ne pas passer à côté de la promotion que vous attendiez. Les plus grands sites spécialisés dans la vente en ligne disposent de plusieurs avantages pour aider le client au moment de l'achat. Il ne faut donc pas ignorer ces éléments qui pourraient vous aider à franchir le pas plus sereinement sur les appareils les plus onéreux.Tout d'abord, il est important de rappeler que les sites e-commerçants proposent presque à chaque fois le paiement en plusieurs fois. C'est un bon moyen d'étaler une grosse dépense sur la durée sans se ruiner (même s'il faut faire attention aux frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer). Généralement, les frais de port pour une livraison à domicile sont offerts, surtout sur un produit relativement cher. Il faut juste se renseigner sur le délai de livraison de la commande qui peut parfois s'étaler sur plusieurs jours.Mais pour palier à cet inconvénient, il y a une solution toute simple : les services "payants". En effet, Amazon, la Fnac ou encore Cdiscount mettent régulièrement en avant leur abonnement premium. Ce dernier permet d'opter pour une livraison plus rapide (sous un jour ouvré) et donne parfois accès à des remises exclusives. Certains sites vous tiendront même au courant des réductions récemment mises en ligne. Voilà un outil bien pratique pour ne rien manquer des soldes d'hiver. Enfin, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de payer car un essai gratuit peut être activé sur l'ensemble de ces sites. Vous n'aurez qu'à résilier dès son expiration pour ne pas être facturé. C'est extrêmement simple !Bref, il n'y a pas grand chose à ajouter sur cette sélection concoctée pour les smartphones Samsung. Il ne vous reste plus qu'à suivre nos recommandations avant de passer à la caisse si jamais vous trouvez votre bonheur. Si ce n'est pas le cas, ne désespérez pas ! Les soldes d'hiver ne font que commencer et des bons plans inédits déferleront sur Clubic pendant un mois. Nous vous conseillons donc de passer régulièrement sur le site pour ne pas esquiver malgré vous la promo de vos rêves. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section réservée aux commentaires ci-dessous. Nous tâcherons d'y répondre dans les plus brefs délais.En attendant, bonnes soldes d'hiver à toutes et à tous !