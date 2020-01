Soldes d'hiver 2020 : dates, conseils, infos... tout savoir pour bien préparer cette édition

Les dates des Soldes d'hiver 2020

Quels e-commerçants participent aux Soldes d'hiver 2020 ?

Amazon toujours en pôle position pour les Soldes

Cdiscount aura aussi son mot à dire durant les Soldes d'hiver

Des Soldes d'enfer chez Rakuten

Fnac & Darty se positionnent en spécialistes durant les Soldes d'hiver 2020

Boulanger ou le savoir-faire français pour les Soldes

Quels produits concernés par les Soldes d'hiver 2020 ?

Nos conseils pour ne rien rater des Soldes d'hiver 2020

Dès le 8 janvier 2020, retrouvez toutes les promos et les petits prix des Soldes d'hiver via les liens suivants :Inutile de présenter les Soldes tant cette tradition shopping est ancestrale en France. Pendant environ un mois, la plupart des sites e-commerçants comme de grandes enseignes traditionnelles appliquent des rabais plus ou moins importants sur tous les produits, lancent des ventes privées, des codes promo pour des prix réduits toujours plus bas. Toutes les catégories sont concernées, mais sur Clubic, nous allons principalement nous attarder sur des sélections de produits high-tech (jeux vidéo, smartphones, ordinateurs, téléviseurs, écrans...).Pour cette édition 2020, les rabais s'étaleront du 8 janvier au 4 février, soit 4 semaines au lieu de 6 semaines en 2019. Ces dates peuvent être différentes selon le département en fonction des dérogations. Ainsi, en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et dans les Vosges, elles débuteront dès le 2 janvier pour s'achever le 29 du même mois. En Outre-Mer, il existe aussi de nombreux cas particuliers. La Guyane accueille les Soldes du 2 au 29 janvier, la Guadeloupe du 4 au 31 janvier, Saint-Pierre-et-Miquelon du 22 janvier au 18 février et Saint-Barthélemy ainsi que Saint-Martin du 2 mai au 29 mai 2020.Si vous comptez uniquement profiter des Soldes en ligne, alors les dates nationales du 8 janvier au 4 février s'appliqueront. Vous n'aurez donc pas besoin de vous précipiter en magasin, car internet permet de tout acheter (ou presque) de nos jours. Maintenant que vous savez tout au sujet du calendrier, passons aux e-commerçants qui participeront à cette période cruciale pour l'économie française.Comme nous l'avons déjà précisé un peu plus haut dans cet article, pratiquement tous les sites spécialisés dans la vente en ligne participeront à ces Soldes d'hiver. Voici une liste non exhaustive des adresses immanquables durant l'événement.Le géant américain occupera le devant de la scène durant les Soldes. Si nous vous partagerons bien évidemment les bonnes affaires du côté de la high-tech, Amazon appliquera des réductions imbattables sur d'autres rayons comme les vêtements par exemple. Il s'agira du site le plus fourni en contenu et vous trouverez une multitude de promotions émanant d'Amazon sur Clubic pendant un mois.Le site bordelais n'est jamais avare en produits soldés. Le fonctionnement est assez similaire que sur Amazon, mais il permet de privilégier une enseigne française. Là encore, le contenu sera extrêmement copieux. À l'instar de la multinationale américaine, Cdiscount propose aussi son propre service premium qui permet aux adhérents de recevoir leurs commandes sous un jour ouvré. Un avantage non négligeable pour les clients les plus pressés.Rakuten s'est rapidement imposé comme une valeur sûre de la vente en ligne. Son rayon high-tech n'a rien à envier à ceux de la concurrence. De plus, acheter un produit sur Rakuten permet à chaque fois d'obtenir une remise utilisable sur un futur achat. Ce montant peut parfois être élevé donc pensez à toujours jeter un œil sur cette adresse.Les deux enseignes sauront vous satisfaire si vous recherchez exclusivement des appareils dans la catégorie high-tech. Elles ont pour habitude d'appliquer d'importants rabais sur une large gamme de produits. De plus, la Fnac comme Darty réalisent des packs exclusifs qui regroupent divers articles (comme par exemple un smartphone vendu avec des accessoires). C'est un excellent moyen pour faire un beau tir groupe.C'est avec un autre spécialiste de la vente de produits high-tech que nous terminons notre tournée des sites e-commerçants qu'il faut surveiller durant les Soldes. Boulanger a tout ce qu'il faut dans ses rayons électroménager et multimédia.Vous l'avez sans doute déjà compris, mais nous rappelons que toutes les catégories verront leurs prix chuter durant les Soldes. Celle qui nous intéresse particulièrement est bien évidemment celle consacrée à la high-tech et aux nouvelles technologies. Vous trouverez vraiment de tout sur Clubic.Parmi les produits les plus demandés, nous retrouvons les jeux vidéo. Durant le Black Friday 2019, les sites ont proposé de très belles réductions sur les consoles et autres jeux populaires. Ce ne sera pas différent avec les Soldes. De plus, les prix risquent d'être encore plus intéressants puisque les machines de Sony et Microsoft arrivent au terme de leur carrière. Les constructeurs comme les vendeurs veulent donc rapidement écouler les stocks.Autre partie importante, celle consacrée aux smartphones. Que vous soyez, Apple, Samsung, Huawei, Sony ou encore Xiaomi, vous trouverez forcément votre bonheur dans toutes les gammes. Il n'y a pas de meilleur moment pour changer de mobile... Voire même de tablette tactile !Les écrans et les téléviseurs seront aussi bien exposés durant cette période. Ces produits sont généralement très prisés lors des Soldes et toutes les marques appliquent des ristournes généreuses. Les téléviseurs haut de gamme peuvent même voir leur prix baisser de plusieurs centaines d'euros.Enfin, la partie audio sera très demandée pour les Soldes. Les casques, écouteurs et autres enceintes (connectées ou non) sont à l'honneur. Vous pourrez donc apprécier vos morceaux favoris dans les meilleures conditions possible.Nous n'avons pas pu tout évoquer dans cet article (ordinateurs, montres connectées, imprimantes, forfaits mobiles, solutions de stockage...), mais tout le monde trouvera son compte sur Clubic pour les Soldes.Des dizaines (voire des centaines) de promotions s'abattront sur Clubic dès le début des Soldes, le 8 janvier 2020. Ainsi, vous pourrez vous sentir un peu dépassé par le rythme imposé par les Soldes d'hiver. Cependant, il existe des réflexes assez basiques pour bien faire les Soldes et ne pas perdre pied dans cet océan de bonnes affaires. Des techniques gratuites ou payantes.Tout d'abord, pensez à bien comparer lorsque vous avez un article bien spécifique en tête. Même si le prix peut être très avantageux sur Amazon (par exemple), il n'est pas rare de voir le tarif chuter encore plus bas ailleurs. De plus, ne vous cantonnez pas toujours aux mêmes sites et n'hésitez pas à vous rendre sur des adresses moins prisées (Rakuten, Boulanger...).Pour ne pas laisser passer un bon plan, surveillez bien les stocks disponibles. La grande majorité des sites affichent clairement les pièces restantes avant la rupture inévitable. Là encore, pensez à bien lire chaque détail et à ouvrir plusieurs onglets sur votre navigateur web pour surveiller d'autres sites. Même si vous arrivez trop tard, revenez quotidiennement, car les stocks pourraient se remplir à nouveau sans prévenir.Enfin, souscrire ou activer votre essai gratuit au service premium d'un ou plusieurs sites est crucial. Les Amazon Prime, Cdiscount à volonté et autres Fnac+ offrent de nombreux avantages. En plus de la livraison rapide (généralement sous un jour ouvré) et gratuite, les adhérents peuvent accéder à des remises exclusives. Certaines enseignes vous tiennent même au courant par mail lorsque de bonnes affaires sont mises en ligne.Bien entendu, passez aussi souvent que possible sur Clubic puisque nos experts seront mobilisés tout le mois pour présenter les meilleurs bons plans des Soldes d'hiver.