🔥 Bon plan Darty : Trottinette électrique Street Motion tech II à 199€ au lieu de 299€

La simplicité avant tout

La Street Motion tech II, une technologie avancée

100 euros tout rond de réduction, c'est ce que proposesur cette trottinette électrique légère et maniable. Nouveau mode privilégié de la mobilité urbaine, la trottinette électrique se faufile entre les usagers et raccourcit nos petits trajets quotidiens sans effort. Le modèleest parfait pour effectuer plus rapidement et tout en vous amusant, vos déplacements de courtes durées, sans perdre de temps en voiture ou dans les transports en commun. La trottinette Revoe peut être mise dans les mains de tous les usagers, peu importe l'âge du conducteur. Très facile à utiliser, vous prendrez le rythme de ce petit bolide en un rien de temps.Avec une autonomie pouvant atteindre les 15 km et une batterie d'une capacité de 4400 mAh, la Street Motion tech II offre de belles performances pour un modèle aussi fin, conçu pour des petits trajets ou des balades en ville occasionnelles. Vous pourrez circuler à une vitesse de 20 km/h au maximum, ce qui est largement nécessaire en centre ville.Du côté des équipements, la trottinette électrique possède un écran LCD placé sur le guidon. Il vous indiquera le niveau de la batterie, affichera votre vitesse et vous permettra de choisir parmi les trois modes d'utilisation. Les boutons d'accélération comme de freinage, placés sur les poignées, permettent d'adapter la vitesse en un seul mouvement. Pliable, vous pourrez transporter facilement votre trottinette et la ranger sans effort. Ce modèle supporte jusqu'à 100 kg, au-delà de ce poids, la trottinette sera moins stable, préférez alors une trottinette électrique plus robuste.D'autant plus agréable par beau temps, c'est le moment idéal pour tenter l'expérience de la trottinette électrique avec ce modèle en promotion.