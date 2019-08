🔥 Bon plan Cdiscount : Aspirateur Robot Roborock S50 V2 en promo !

Roborock, un aspi qui vous veut du bien

À lire aussi : Aspirateur robot, notre comparatif

Un robot haut de gamme

L'aspirateurest l'appareil idéal pour tous ceux qui aiment garder une maison propre au quotidien sans passer des heures à briquer le sol. Grâce à son capteur de distance laser efficace à 360° ainsi qu'à ses 3 processeurs intégrés, il analyse à une vitesse impressionnante la configuration des pièces de votre logement. Autonome, vous pourrez le programmer avant de sortir, et même surveiller ses déplacements en temps réel avant de retrouver votre intérieur entièrement propre en rentrant. Vous n'avez plus qu'à vous détendre et à profiter tranquillement d'être chez vous sans passer votre temps libre à aspirer vos parquets et autres moquettes.Puissant et moderne, le petit robot de 58W qui fonctionne en Wi-Fi peut tenir pendant 2 heures et 30 minutes sans faiblir grâce à sa solide batterie. Il sait néanmoins se montrer discret puisqu'il bénéficie d'un moteur particulièrement silencieux. Sans sac, la capacité de son bac de poussière est de 0,48 litres. Le Roborock S50 V2 est bien loin d'être un aspirateur classique puisqu'il est également capable de laver vos sols peu sales, grâce à un réservoir d'eau de 0,14 litres et à sa brosse spéciale qui permet d'éponger et d'essuyer vos sols. De couleur blanche et d'un design épuré, le Roborock s'adaptera parfaitement à votre intérieur.Le robot aspirateur Roborock S50 V2 bénéficie de très bons retours de la part des clients. En payant quelques euros supplémentaires, vous pouvez profiter du paiement en 4 fois sur le site français.Avec sa réduction de 85€, le Roborock devient un aspirateur abordable pour des services de grandes qualités.